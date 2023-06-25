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Лидеры ведущих партий проголосовали на повторных парламентских выборах

Фаворит воскресеного голосования, лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис 25 июня 2023 г.
Фаворит воскресеного голосования, лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис 25 июня 2023 г. Авторское право AP Photo/Yorgos Karahalis
 Euronews

К полудню воскресенья лидеры ведущих партий Греции проголосовали на парламентских выборах, организованных после того, как предыдущее голосование в мае не привело к формированию правительства.

Экс-премьер и лидер правоцентристской "Новой демократии" Кириакос Мицотакис отдал свой голос в одном из жилых районов Афин. Его считают фаворитом, поскольку даже при результате в 40 % голосов, как в мае, победитель получит  в качестве бонуса от 20 до 50 дополнительных мест в парламенте, поскольку на этот раз используется усиленно-пропорциональная система.

Это радостный и ответственный день. Мы голосуем во второй раз за последние недели, голосуем за стабильное и эффективное правительство, которое продержится четыре года
Кириакос Мицотакис
лидер партии "Новая демократия"

Лидер главной оппозиционной силы - Коалиции радикальных левых сил и Прогрессивного альянса (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Алексис Ципрас также призвал гречески избирателей с ответственностью отнестись к происходящему. Сильная СИРИЗА сегодня означает сильное общество и здоровую демократию завтра, подчеркнул он.

Сегодня определится, кто и как будет править завтра. Мы определяем нашу жизнь на следующие четыре года и качество нашей демократии
Алексис Ципрас
лидер коалиции СИРИЗА - ПА

Перед камерами также проголосовали председатель третьей по значимости левой партии ПАСОК-Движение перемен Никос Андрулакис и лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас.

Результаты экзит-полов будут опубликованы после закрытия избирательных участков в 19.00 по местному времени.

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