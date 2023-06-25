Лидеры ведущих партий проголосовали на повторных парламентских выборах

Euronews

К полудню воскресенья лидеры ведущих партий Греции проголосовали на парламентских выборах, организованных после того, как предыдущее голосование в мае не привело к формированию правительства.

Экс-премьер и лидер правоцентристской "Новой демократии" Кириакос Мицотакис отдал свой голос в одном из жилых районов Афин. Его считают фаворитом, поскольку даже при результате в 40 % голосов, как в мае, победитель получит в качестве бонуса от 20 до 50 дополнительных мест в парламенте, поскольку на этот раз используется усиленно-пропорциональная система.

Это радостный и ответственный день. Мы голосуем во второй раз за последние недели, голосуем за стабильное и эффективное правительство, которое продержится четыре года Кириакос Мицотакис лидер партии "Новая демократия"

Лидер главной оппозиционной силы - Коалиции радикальных левых сил и Прогрессивного альянса (СИРИЗА - ПА), экс-премьер Алексис Ципрас также призвал гречески избирателей с ответственностью отнестись к происходящему. Сильная СИРИЗА сегодня означает сильное общество и здоровую демократию завтра, подчеркнул он.

Сегодня определится, кто и как будет править завтра. Мы определяем нашу жизнь на следующие четыре года и качество нашей демократии Алексис Ципрас лидер коалиции СИРИЗА - ПА

Перед камерами также проголосовали председатель третьей по значимости левой партии ПАСОК-Движение перемен Никос Андрулакис и лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас.

Результаты экзит-полов будут опубликованы после закрытия избирательных участков в 19.00 по местному времени.