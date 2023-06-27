Бои под Бахмутом и продвижение ВСУ по всем направлениям

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Россия не подтверждает успехи украинской армии близ Бахмута и заявляет о больших потерях ВСУ

На этих кадрах, предположительно, заснят бой в окопах под Бахмутом. 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала видео, на котором, как утверждается, ее бойцы ведут наступление на 57-ю мотострелковую бригаду российской армии.

В течение последних нескольких дней Киев заявлял, что добился некоторых успехов в районе Бахмута, а также освобождения села Ровнополь в Донецкой области.

Россия официально это не признает и утверждает, что за прошедшие сутки нанесла украинским войскам большие потери.

Накануне Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях, где вручил солдатам государственные награды и отметил продвижение вперед на всех направлениях.

Украинский президент также заехал на заправку, где выпил кофе и пообщался с военными.

По данным Института изучения войны, украинские войска переправились через Днепр и отвоевали территорию на левом берегу Херсонской области.

Тем временем Москва заявляет, что два ее истребителя перехватили разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании и два сопровождающих его истребителя Typhoon, когда те вторглись в воздушное пространство России над Черным морем.

Британское оборонное ведомство факт нарушения его самолетами границ РФ отрицает.