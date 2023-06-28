Макрон и Столтенберг готовятся к саммиту НАТО

Визит генерального секретаря НАТО в Париж. Он встретился с президентом Франции, чтобы подготовить саммит альянса, который пройдёт в июле в Вильнюсе.

Это не просто визит вежливости: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Франции в Париже, чтобы подготовиться к саммиту, который пройдет в Литве 11 и 12 июля. Эммануэль Макрон воспользовался встречей, чтобы призвать Турцию и Венгрию разблокировать вступление Швеции в Альянс. Он также призвал Стокгольм принять участие в саммите в качестве "полноправного союзника".

Столтенберг и Макрон также обсудили Украину и её будущие отношения с НАТО - острые вопросы, которые будут занимать большую часть Вильнюсского саммита.

Анелиз Борджес, Euronews:

"Украина достойна членства в НАТО", - это слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, прибывшего сюда, в Париж, на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Столтенберг в последние недели провёл встречи с главами государств НАТО, встречался с канцлером Германии, с премьер-министром Нидерландов, а также имел телефонный разговор с недавно переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Всё это для подготовки к саммиту в Вильнюсе, саммиту, который, по словам премьер-министра Эстонии, преподнесёт сюрприз Украине в отношении её членства.

Будет интересно посмотреть, как пройдут следующие две недели. Столтенберг здесь, в Париже, в эту среду, в очередной раз говорил о важности этого союза, об оборонном бюджете всех государств-членов. И ещё раз он подчеркнул необходимость ускорить вступление Швеции после членства Финляндии. Он подтвердил важность объединения всех правительств-единомышленников, этих стран-единомышленников, для защиты блока в мире, который он описал как становящийся всё более опасным".