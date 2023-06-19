Столтенберг: Украина станет ближе к НАТО после саммита в Вильнюсе

Решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Литве приблизят Украину к альянсу, пообещал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Странам Запада следует ориентировать свою политику на сценарий, при котором война в Украине затянется, сказал в понедельник в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Германия будет поддерживать Украину сколько потребуется. Но ясно и то, что НАТО не будет становиться стороной конфликта", - добавил немецкий канцлер.

"НАТО было и остается центральным и стержневым гарантом нашей коллективной безопасности. Мы будем использовать значительную часть бундесвера для обороны уязвимых (районов) блока", - отметил немецкий канцлер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал планы Германии повысить расходы на оборону до 2% от ВВП к 2024 году.

По его словам, эта цифра должна стать минимальным показателем для всех членов блока в нынешней ситуации.

"Украина имеет право освобождать свои территории, сейчас идет контрнаступление. Чем больше территории украинцы смогут освободить, тем сильнее будет их позиция за столом переговоров", - отметил генеральный секретарь НАТО.

На саммите организации, который пройдет 11-12 июля в Литве, НАТО не будет официально приглашать Украину стать страной-членом, сказал Столтенберг, "но решения, которые будут приняты в Вильнюсе, приблизят Киев к альянсу".