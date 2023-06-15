НАТО-Украине: оружие — да, членство — нет

Euronews

Министры обороны стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе договорились усилить военную поддержку Украине. Но по вопросу о её членстве в альянсе консенсус не достигнут.

Танки, оружие и бронетехника, которые НАТО поставляет Украине, и которые задействованы в контрнаступлении, уже "меняют ситуацию на поле боя". Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран-членов, которая началась в столице Бельгии.

Её участники обсуждают вопросы усиления военной поддержки Украине и приведение её армии в соответствие со стандартами блока.

Ллойд Остин , министр обороны США:

"Мы продолжим предоставлять Украине необходимые в срочном порядке комплексы вооружений и всё то, что нужно для обеспечения её безопасности в перед лицом российской агрессии. И не сомневайтесь, мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе".

Судя по всему, со вступлением в НАТО Украине придётся подождать: страны блока пока не достигли консенсуса по этому вопросу.

Тем временем в четверг также начинается заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". На повестке - конкретные меры военной помощи Киеву, в частности поставка ПВО, подготовка украинских пилотов и техобслуживание отправляемой в Украину военной техники.