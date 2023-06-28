Встреча в Париже: Макрон и Столтенберг обсудят пригожинский "поход на Москву"

Генсек НАТО, который уже предостерег Москву и Минск от любых действий, угрожающих безопасности Польши, Литвы и Латвии в связи с присутствием "вагнеровцев" в Беларуси, направляется на переговоры с французским президентом.

Из Парижа передаёт корреспондент Euronews Анелиз Боржес:

"В среду президент Франции Эммануэль Макрон принимает генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам представителей Елисейского дворца, встреча была назначена до драматических событий, которые мы наблюдали в России в минувшие выходные. Изначально предполагалось, что на ней будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Теперь, очевидно, повестку перехватит анализ последствий неудавшегося мятежа для России и для войны в Украине.

Известно, что французский лидер следил за событиями в России час за часом на протяжении всех выходных, поддерживая связь с американскими, немецкими и британскими коллегами. По словам Макрона, произошедшее показало, что в российских элитах существует раскол, а также обнажило уязвимость как регулярной армии, так и "вспомогательных сил", таких, как "Группа Вагнера".

Каков будет итог встречи Макрона и Столтенберга? Оба лидера намерены продолжать поддерживать Украину в её контрнаступлении. Также в Париже, вероятно, будут обсуждаться новые способы укрепить альянс и обеспечить единство. По сообщениям, глава Пятой республики также намерен добиваться скорейшего вступления Швеции в НАТО вслед за Финляндией".