Новый глава НАТО вступил в должность

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально сменил на посту генерального секретаря НАТО норвежца Йенса Столтенберга на церемонии, состоявшейся во вторник.

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Вступая в должность главы военного альянса НАТО на церемонии, состоявшейся во вторник (1 октября), Марк Рютте пообещал сделать приоритетной поддержку Украины.

Экс-премьер-министр Нидерландов, принял бразды правления от норвежца Йенса Столтенберга, также заявил, что НАТО необходимо устранить пробелы в потенциале:

"Для меня большая честь находиться здесь, - сказал Рютте членам Североатлантического совета альянса. - Я благодарю все ваши страны за то, что доверили мне эту ответственность".

По словам Рютте, альянс должен усилить свою поддержку Украины и сделать ее еще ближе к НАТО, а лидеры стран оборонного пакта заявили, что путь Киева к челнству необратим.

"Прочная трансатлантическая связь - основа нашего альянса, и я могу заверить вас, что сделаю все возможное, чтобы она оставалась прочной", - сказал Рютте журналистам во вторник, пообещав работать вместе с тем, кто победит на выборах в США в ноябре.

"НАТО сейчас больше, сильнее, сплоченнее, чем когда-либо, - сказал Рютте, обращаясь к своему предшественнику, - для меня большая честь быть вашим преемником на посту генерального секретаря и занять столь выскоий пост".

Отвечая на вопрос о своих приоритетах, Рютте сказал журналистам:

"Украина находится на вершине списка. Но также нам нужно сделать больше в плане коллективной обороны и сдерживания".

Новый генсек НАТО также отметил, что хочет инвестировать в "уникального и важнейшего партнера" НАТО - Европейский союз - и страны по всему миру.

Стремление ЕС усилить свою военную роль вызвало предупреждения Столтенберга о дублировании, что привело к ухудшению отношений, которые, по мнению некоторых аналитиков, Рютте вполне в состоянии исправить.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала новый мандат Рютте в своем сообщении на сайте X.

Кроме того, в США опасаются потенциально опасных последствий второй победы Дональда Трампа на предстоящих выборах, учитывая его предыдущие колебания в отношении альянса и поддержки Украины.

В свою очередь, Столтенберг заявил, что покидает НАТО "со смешанными чувствами", отметив рост инвестиций в оборону, благодаря которому 23 союзника достигли целевых показателей по военным расходам, а также присоединение четырех новых стран после российской агрессии.

"Рад приветствовать вас, мой добрый друг Марк. Добро пожаловать в НАТО",- сказал, слагая свои полномочия, Столтенберг.