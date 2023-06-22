Новый финансовый пакт: Макрон хочет "наводнить" деньгами Глобальный юг

Французский лидер выступает за резкое увеличение инвестиций в экономику развивающихся стран, чтобы помочь самым уязвимым побороть бедность и справиться с последствиями климатических катаклизмов.

"Ни одна страна не должна выбирать между борьбой с бедностью и защитой планеты", – этим словами президент Франции открывал в четверг "Саммит по новому Глобальному финансовому пакту".

В здание бывшей парижской биржи в центре французской столицы съехались около сорока глав государств и правительств. В центре обсуждений – реформа мировой финансовой системы и конкретная помощь развивающимся странам.

"Давайте посмотрим правде в глаза: растёт неравенство, всё больше людей уязвимы перед лицом климатических изменений, а это увеличивает риски, – заявил французский лидер. – Наш миропорядок подвержен всё более сильным потрясениям. Нам тоже нужна встряска: мы должны наводнить экономику государственным финансированием. Иначе не справиться с такими вызовами, как борьба с бедностью и изменением климата, а также сохранение биоразнообразия. Необходимо увеличить инвестиции, пока не сказать, что мы на высоте".

По словам Эммануэля Макрона, "деньги есть", но они не всегда "служат целям прогресса".

Генсек ООН, председатель Еврокомиссии, канцлер ФРГ, президент Бразилии и глава Минфина США – несмотря на то, что по итогам саммита во дворце Броньяр не будет принято никаких обязывающих документов, на мероприятии много статусных гостей.

Так, американцы намерены "давить" на кредиторов бедных стран, которые неохотно реструктурируют долги – в частности, в этом регулярно упрекают Китай.