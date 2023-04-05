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Qatar 365

Катар привлекает отважных: страна развивает экстремальные виды спорта

Катар привлекает отважных: страна развивает экстремальные виды спорта
Авторское право  euronews
 Euronews

Катару есть, что предложить любителям острых ощущений, желающим испытать пределы человеческой выносливости, бросить вызов силам природы или просто стать свидетелями захватывающих дух экстремальных спортивных подвигов - от автораллих до велопробегов по песчаным дюнам.

Главное - безопасность

Международное ралли Катара -  второй этап чемпионата FIA Middle East Rally Championship 2023. В этом году  организаторы внесли небольшие изменения в трассу и сделали маршрут более компактным, чтобы улучшить условия гонки, которую они называют одним из лучших ралли в регионе.

"Местность здесь - это  смесь гравия, песка, скалистых участков и камней. В Катаре никогда не знаешь, чего ожидать", - объяснил Стэнли Да Сильва, главный технический инспектор  Катарской авто- и мотофедерации.

Изнурительное трехдневное соревнование подвергает нешуточному испытанию водителей, механиков и собственно гоночные автомобили. Именно поэтому Международная автомобильная федерация (FIA)  так следит за безопасностью. "Мы проводим проверки, хотим убедиться, что все автомобили прошли контроль. Только после этого они допускаются к гонкам", - поясняет Да Силва.

"Машина может вернуться с трассы красивой и блестящей или же  разлететься на части. Вот с чем приходится иметь дело", - предупреждает Райвис Кучерс, механик команды Sports Racing Technologies (SRT),, которая в этом году заняла два подиума в Катаре. Его работа  - проверить  автомобили перед тем, как они попадут к стюардам. Остальные члены  команды также вносят последние штрихи: размещают наклейки и доводят машины до блеска.

"Их главная задача - проверить, что индикаторы безопасности исправны, что сиденья в хорошем состоянии, а  ремни, топливные баки, огнетушители надежны", - поясняет эксперт FIA Кармо Уусмаа. Он напоминает, что ралли - "не то же самое, что езда по обычным дорогам со скоростью 60 км/ч, там  может возникнуть аварийная ситуация, и цель - сделать так, чтобы пилот и его напарник обошлись без травм".

Ралли было организовано еще в 1970-х годах, но менеджер команды SRT Артурс Придниекс говорит, что с годами интерес к нему неуклонно растет: "В первый год мы предоставили три машины. В прошлом году - четыре, а в этом - уже шесть. Так что мы развиваемся, и я думаю, что федерация автоспорта Катара делает большую работу по продвижению ралли в регионе".

По словам Придниекса, "этапы в Катаре довольно сложные, дороги ухабистые, так что гонщики должны быть очень осторожны, а машины - отлично подготовлены".

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Чудеса  кайтсерфинга

Чудесная береговая линия г Катара предлагает идеальные условия для кайтсерфинга - динамичного спорта, при котором спортсмены буквально летят по воде с помощью силы ветра. А некоторые успевают делать и сложные трюки. Как и ралли, кайтсерфинг в последнее время переживает бум популярности в регионе.

"Катар - удивительное место для кайтсерфинга, - уверен Рашид Альмансури, спортсмен и тренер, а также директор  магазина Saltykites. - Это полуостров, поэтому вода здесь повсюду. У нас есть разные площадки, есть гладкая  вода для новичков, есть волны для вейврайдеров, есть и большие лагуны. Это отличное и безопасное  место для обучения кайтсерфингу".

Победа над стихией

 В последние годы гонки на выносливость становятся все более популярными, и в Катаре организаторы подняли эти испытания на новый уровень. На юге страны, в пустыне Силайн, стартует гонка Al Adaid Desert Challenge, вероятно, самое изнурительное мероприятие в календаре катарских велосипедистов-внедорожников. 40 километров по песку и гравию с пересечением 8 дюн - на такое решаются лишь отважные.

Euronews
40 километров по песку.Euronews

"Первая дюна была нормальной, на второй  мне пришлось остановиться и вытряхнуть песок из обуви, а на третьей я поняла, что чувствую себя хорошо. Мне все очень понравилось, - признается  участница гонки Вики Аллан. 

Такая высокая оценка - победа для организаторов челленджа, которые надеются не только привлечь новичков, но и побудить уже прошедших через соревнование  участников повторить опыт. "Катар выделяется во всех дисциплинах, будьь то  велоспорт, плавание, футбол, -  отмечает Хамад Аль Джааиди, тренер и спортсмен команды Qatar Cyclists. - Мы, организаторы, рады видеть людей со всего мира, которые принимают участие в этой гонке".

На двух колесах или пешком, Al Adaid Desert Challenge - на шаг ближе к тому, чтобы стать крупнейшей  профильной  международной гонкой.

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