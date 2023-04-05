Катар привлекает отважных: страна развивает экстремальные виды спорта

Катару есть, что предложить любителям острых ощущений, желающим испытать пределы человеческой выносливости, бросить вызов силам природы или просто стать свидетелями захватывающих дух экстремальных спортивных подвигов - от автораллих до велопробегов по песчаным дюнам.

Главное - безопасность

Международное ралли Катара - второй этап чемпионата FIA Middle East Rally Championship 2023. В этом году организаторы внесли небольшие изменения в трассу и сделали маршрут более компактным, чтобы улучшить условия гонки, которую они называют одним из лучших ралли в регионе.

"Местность здесь - это смесь гравия, песка, скалистых участков и камней. В Катаре никогда не знаешь, чего ожидать", - объяснил Стэнли Да Сильва, главный технический инспектор Катарской авто- и мотофедерации.

Изнурительное трехдневное соревнование подвергает нешуточному испытанию водителей, механиков и собственно гоночные автомобили. Именно поэтому Международная автомобильная федерация (FIA) так следит за безопасностью. "Мы проводим проверки, хотим убедиться, что все автомобили прошли контроль. Только после этого они допускаются к гонкам", - поясняет Да Силва.

"Машина может вернуться с трассы красивой и блестящей или же разлететься на части. Вот с чем приходится иметь дело", - предупреждает Райвис Кучерс, механик команды Sports Racing Technologies (SRT),, которая в этом году заняла два подиума в Катаре. Его работа - проверить автомобили перед тем, как они попадут к стюардам. Остальные члены команды также вносят последние штрихи: размещают наклейки и доводят машины до блеска.

"Их главная задача - проверить, что индикаторы безопасности исправны, что сиденья в хорошем состоянии, а ремни, топливные баки, огнетушители надежны", - поясняет эксперт FIA Кармо Уусмаа. Он напоминает, что ралли - "не то же самое, что езда по обычным дорогам со скоростью 60 км/ч, там может возникнуть аварийная ситуация, и цель - сделать так, чтобы пилот и его напарник обошлись без травм".

Ралли было организовано еще в 1970-х годах, но менеджер команды SRT Артурс Придниекс говорит, что с годами интерес к нему неуклонно растет: "В первый год мы предоставили три машины. В прошлом году - четыре, а в этом - уже шесть. Так что мы развиваемся, и я думаю, что федерация автоспорта Катара делает большую работу по продвижению ралли в регионе".

По словам Придниекса, "этапы в Катаре довольно сложные, дороги ухабистые, так что гонщики должны быть очень осторожны, а машины - отлично подготовлены".

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Чудеса кайтсерфинга

Чудесная береговая линия г Катара предлагает идеальные условия для кайтсерфинга - динамичного спорта, при котором спортсмены буквально летят по воде с помощью силы ветра. А некоторые успевают делать и сложные трюки. Как и ралли, кайтсерфинг в последнее время переживает бум популярности в регионе.

"Катар - удивительное место для кайтсерфинга, - уверен Рашид Альмансури, спортсмен и тренер, а также директор магазина Saltykites. - Это полуостров, поэтому вода здесь повсюду. У нас есть разные площадки, есть гладкая вода для новичков, есть волны для вейврайдеров, есть и большие лагуны. Это отличное и безопасное место для обучения кайтсерфингу".

Победа над стихией

В последние годы гонки на выносливость становятся все более популярными, и в Катаре организаторы подняли эти испытания на новый уровень. На юге страны, в пустыне Силайн, стартует гонка Al Adaid Desert Challenge, вероятно, самое изнурительное мероприятие в календаре катарских велосипедистов-внедорожников. 40 километров по песку и гравию с пересечением 8 дюн - на такое решаются лишь отважные.

40 километров по песку. Euronews

"Первая дюна была нормальной, на второй мне пришлось остановиться и вытряхнуть песок из обуви, а на третьей я поняла, что чувствую себя хорошо. Мне все очень понравилось, - признается участница гонки Вики Аллан.

Такая высокая оценка - победа для организаторов челленджа, которые надеются не только привлечь новичков, но и побудить уже прошедших через соревнование участников повторить опыт. "Катар выделяется во всех дисциплинах, будьь то велоспорт, плавание, футбол, - отмечает Хамад Аль Джааиди, тренер и спортсмен команды Qatar Cyclists. - Мы, организаторы, рады видеть людей со всего мира, которые принимают участие в этой гонке".

На двух колесах или пешком, Al Adaid Desert Challenge - на шаг ближе к тому, чтобы стать крупнейшей профильной международной гонкой.