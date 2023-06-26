ВСУ продвигаются в районе Бахмута

Euronews

В Вашингтоне говорят об ударе по авторитету президента РФ Владимира Путина из-за действий "его собственного наёмника".

Военное командование Украины заявляет, что силы обороны продвинулись на расстояние от 600 до 1000 метров на северном и южном флангах вокруг Бахмута. По оценкам аналитиков Института изучения войны, российские силы провели относительно больше наземных атак в районе Бахмута, чем за последние несколько дней.

В Херсонской области в результате российских обстрелов 1 человек погиб, 7 пострадали, в том числе беременная женщина.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом обсудил ход боевых действий и процессы, которые происходят в России в связи с мятежом Евгения Пригожина. По словам Зеленского, эти события разоблачили слабость путинского режима.

В заявлении на сайте Белого дома говорится, что Байден заверил Украину, защищающуюся от российской агрессии, в непоколебимой поддержке со стороны США.

В Вашингтоне говорят, что Путину пришлось защищать Москву от собственного наемника. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил:

"Сам Пригожин во всем этом инциденте поставил глубокие вопросы о самих предпосылках агрессии России против Украины, заявив, что Украина или НАТО не представляют угрозы для России, что является частью путинского нарратива. И это напрямую бросило вызов авторитету Путина. Так что это вызывает глубокие вопросы. Это показывает настоящие трещины".

В городе Орехов Запорожской области в выходные не прекращались работы по разбору завалов после того, как в результате российских обстрелов были повреждены десятки жилых домов.