Первое видео Шойгу после мятежа

Местонахождение Евгения Пригожина достоверно неизвестно
Российские СМИ опубликовали первое видео с Сергеем Шойгу после мятежа Евгения Пригожина. Сообщается, что российский министр обороны посетил зону боевых действий — штаб Западной группировки войск.
В то же время некоторые российские блогеры и западные эксперты сочли, что эти съёмки были сделаны ещё до выступления ЧВК «Вагнер», предположительно в пятницу, и показаны лишь сейчас.
По мнению наблюдателей, это свидетельство того, что Шойгу сохраняет свой пост: отстранение министра обороны было одним из требований Пригожина.
Так или иначе, попытку похода «вагнеровцев» на Москву на Западе считают свидетельством того, что раскол в российских элитах, вызванный войной, всё углубляется.
Жозеп Боррель, глава внешней политики ЕС:
«Я думаю, что как никогда важно продолжать поддержку Украины, ведь то, что произошло в эти выходные, показывает, что война против Украины разрушает российскую власть и влияет на её политическую систему».
В ряде регионов России отменяют режим контртеррористической операции и снимают ограничения, введённые в субботу после декларации Пригожина.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
«События минувших выходных являются внутренним делом России и ещё одной демонстрацией большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины».
В то же время местонахождение самого Пригожина достоверно неизвестно. Предположительно, он отправился в Беларусь, где ему не грозит задержание. По данным некоторых российских СМИ, в России уголовное дело о мятеже против Пригожина до сих пор не закрыто, хотя это было ключевым условием прекращения его похода.
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