Первое видео Шойгу после мятежа

Euronews

Местонахождение Евгения Пригожина достоверно неизвестно

Российские СМИ опубликовали первое видео с Сергеем Шойгу после мятежа Евгения Пригожина. Сообщается, что российский министр обороны посетил зону боевых действий — штаб Западной группировки войск.

В то же время некоторые российские блогеры и западные эксперты сочли, что эти съёмки были сделаны ещё до выступления ЧВК «Вагнер», предположительно в пятницу, и показаны лишь сейчас.

По мнению наблюдателей, это свидетельство того, что Шойгу сохраняет свой пост: отстранение министра обороны было одним из требований Пригожина.

Так или иначе, попытку похода «вагнеровцев» на Москву на Западе считают свидетельством того, что раскол в российских элитах, вызванный войной, всё углубляется.

Жозеп Боррель, глава внешней политики ЕС:

«Я думаю, что как никогда важно продолжать поддержку Украины, ведь то, что произошло в эти выходные, показывает, что война против Украины разрушает российскую власть и влияет на её политическую систему».

В ряде регионов России отменяют режим контртеррористической операции и снимают ограничения, введённые в субботу после декларации Пригожина.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

«События минувших выходных являются внутренним делом России и ещё одной демонстрацией большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины».

В то же время местонахождение самого Пригожина достоверно неизвестно. Предположительно, он отправился в Беларусь, где ему не грозит задержание. По данным некоторых российских СМИ, в России уголовное дело о мятеже против Пригожина до сих пор не закрыто, хотя это было ключевым условием прекращения его похода.