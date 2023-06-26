Россия нанесла авиаудар по рынку в Сирии, есть жертвы

Euronews

Как минимум 9 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаудара по овощному рынку на северо-западе Сирии. Активисты утверждают, что его нанесла российская авиация

В результате авиаудара по оживленному овощному рынку на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере девять человек и еще 30 получили ранения. Активисты утверждают, что удар по стратегическому городу Джиср-эш-Шугур, удерживаемому оппозицией, недалеко от турецкой границы, нанесла российская авиация.

Сирийская проправительственная газета "Аль-Ватан" сообщила, что авиаудар был нанесен по боевикам и складу с оружием. Северо-западная часть Сирии в основном удерживается боевиками, а также силами, поддерживаемыми Турцией.