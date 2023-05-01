В Сирии уничтожен лидер "Исламского государства" — Эрдоган

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Эрдоган сообщил о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Хусейна аль-Кураши в ходе спецоперации турецкой разведки в Сирии. Предыдущий лидер террористической организации был убит в ноябре 2022 года

Турецкая разведка уничтожила предполагаемого лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Хусейна аль-Кураши. Об этом сообщил Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Turk.

По словам президента Турции, после длительной слежки лидер ИГ был убит в ходе спецоперации в Сирии. Эрдоган также отметил, что Турция продолжит противодействие террористическим организациям, "не проводя между ними различий".

Предыдущий лидер "Исламского государства" был ликвидирован несколько месяцев назад. 30 ноября 2022 года Пентагон и сама террористическая организация сообщили о смерти Абу Хасана аль-Хашими аль-Кураши. В заявлении военного ведомства США указывалось, что он был уничтожен в ходе операции на юге Сирии боевиками подконтрольной Турции "Сирийской свободной армии". По некоторым данным, Абу Хасан аль-Хашими аль-Кураши был братом убитого в 2019 году в Сирии экс-главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади.

Абу Хасан аль-Хашими аль-Кураши сменил прежнего лидера ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураши, убитого вооруженными силами США на юго-западе Сирии в феврале 2022 года.

Все сменявшие друг друга лидеры джихадистской организации носят имя Аль-Кураши, что означает "племя пророка Мухаммеда", из которого должен происходить самопровозглашенный "халиф".