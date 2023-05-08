Сирийские повстанцы критикуют возвращение страны в ЛАГ

Решение Лиги арабских государств вновь принять Сирию в свои ряды после двенадцатилетнего перерыва вызвало резкую критику со стороны США, Великобритании и сирийских повстанцев

Решение Лиги арабских государств вновь принять Сирию в свои ряды после двенадцатилетнего перерыва вызвало резкую критику со стороны США, Великобритании и сирийских повстанцев.

В то-же время на встрече в Каире министры иностранных дел стран-членов ЛАГ подчеркнули необходимость прекращения гражданской войны в стране и возникшего вследствие миграционного кризиса и контрабанды наркотиков.

Жители северной провинции Идлиб, находящейся под контролем повстанцев, потрясены решением Лиги. Они считают, что резолюция ставит под сомнение их существование и "обеляет" режим Асада

Абдул Салам Юсеф, сирийский беженец:

— Для нас, сирийцев, живущих в лагерях на севере, это стало шоком. Вместо того, чтобы помочь нам и вытащить из этих лагерей, где мы страдаем и мучаемся, арабские лидеры отмывают руки преступников и убийц от нашей крови.

Рашад аль-Дик, сирийский беженец:

— Нам не помогло то, что режим был исключен из Лиги арабских государств. Так что же будет, если он станет ее частью? Для нас это ничего не значит, потому что мы перемещенные лица и вынуждены покинуть свои города. Они такие же, как он. Вот почему они приняли его обратно. Они все бесполезны.

В отличие от США и Великобритании, Россия приветствовала возобновление участия Сирии в работе Лиги арабских государств

Членство страны в ЛАГ было прекращено в 2011 году после приказа президента Башара Асада о подавлении протестов оппозиции. Это привело к гражданской войне, в результате которой погибло около полумиллиона человек и еще 23 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.