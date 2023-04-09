EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Израиль

Израиль нанес удар по целям в Сирии

Access to the comments Комментарии
последствие ракетного удара, иллюстрационное фото
последствие ракетного удара, иллюстрационное фото   -  Авторское право  Omar Sanadiki/Copyright 2021 The AP.
 Глеб Шатуновский

Израиль нанес артиллерийские и авиаудары по югу Сирии и в районе столицы страны Дамаска. В коммюнике ЦАХАЛ сообщается, что удары были нанесены по пусковым ракетным установкам, военным радиолокационным системам и артиллерийским постам, используемым ВС Сирии.

Этот удар стал ответом на два ракетных пуска по Голанским высотам с территории Сирии, которые произошли в ночь с субботы на воскресенье. "Армия обороны Израиля считает Сирию ответственной за все действия, происходящие на ее территории, и не допустит никаких попыток нарушения суверенитета Израиля", - говорится в заявлении военных.

Атака произошла на фоне резкого роста напряженности в регионе на этой неделе после столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, обмена ракетными ударами между Ливаном и Израилем, обстрелов из сектора Газа и ответных израильские ударов и смертоносных терактов в Тель-Авиве и на Западном берегу.

Также по теме

В Израиле задумываются о военной помощи Украине

США - Тайвань: встреча, которая разозлила Пекин

Три человека погибли под Киевом в результате удара российского дрона