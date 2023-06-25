"Мы следим за ситуацией": как отреагировали в мире на "марш справедливости" Пригожина

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"Однодневный бунт", "военный мятеж", "марш справедливости". Под каким именем войдут в историю события 24 июня 2023 в России? Международная реакция на происходящее была более чем сдержанной

"Мы следим за ситуацией" — примерно такой в общих чертах была реакция международного сообщества на происходящее в России накануне.

Одной из первых отреагировала Латвия. Президент страны Эдгарс Ринкевичс объявил, что Рига прекратит выдачу гуманитарных и других виз россиянам, а также сообщил о координации действий с Эстонией и Литвой по усилению охраны границы с Россией.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "кровавая война России бумерангом вернулась", выразив сожаление о том, что "это восстание не гражданского общества, а собранных по тюрьмам солдат".

В Белом домезаявили, что президент США Джо Байден обсудил "ситуацию в России" по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, не вдаваясь в детали разговора, но подтвердив "непоколебимую поддержку Украины".

При этом, как сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации США, представители высших эшелонов власти США в субботу 24 июня звонили своим европейским коллегам с целью "успокоить их" на фоне российских событий с ЧВК "Вагнер". В первую очередь речь идет о президенте США Джо Байдене, госсекретаре Энтони Блинкене, министре обороны Ллойде Остине и председателе Комитета начальников штабов ВС США генерале Марке Милли.

Как утверждает издание, во время переговоров с европейскими коллегами американские власти хотели убедиться, что те будут соблюдать нейтралитет в вопросе событий с ЧВК и призвали "не праздновать победу". В то же время союзники Киева пытались оценить последствия "марша справедливости" Евгений Пригожина и ЧВК "Вагнер" для Украины и сошлись во мнении, что это была "беспрецедентная возможность" для продвижения ВСУ в ходе контрнаступления.

Отдельно премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что нынешняя ситуация показывает, как российское нападение на Украину ведет к нестабильности внутри самой России.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что военный блок "следит за ситуацией".

В то же время, одним из первых, с кем обсудил ситуацию Владимир Путин был Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, члена альянса. В разговоре тот подчеркнул "важность действовать со здравым смыслом", а также тот факт, что "никто не должен извлекать выгоду из событий в России".

Кроме Эрдогана российский лидер накануне созвонился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко. Токаев назвал происходящее "внутренним делом России". Остальные главы государств не публиковали заявлений после разговора.

В Польше рассказали о консультациях президента Анджея Дуды с премьер-министром, Министерством национальной обороны и союзниками, а также отметили, что восточная граница находится под постоянным контролем.

"Это внутреннее дело России, но, как сказал президент Польши Анджей Дуда, мы постоянно держим руку на пульсе. Мы не считаем, что на данном этапе нужно повышать боеготовность нашей страны, мы в безопасности", - подчеркнул премьер страны Матеуш Моравецкий.

Реакция последовала и от президента Украины, в своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что его страна точно сможет защитить Европу от любых российских сил, несмотря на то, кто ими будет командовать, а также отметил, что безопасность восточного фланга Европы держится только на украинской обороне.

"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием", - заявил президент.

В конце своего обращения Зеленский обратился к россиянам на русском языке, призвав к действиям, ведь именно от них, по его словам, зависит будущее их страны.

Свою оценку происходящему дал и президент Сербии. В интервью телеканалу Pink Александр Вучич отметил, что главную роль в урегулировании ситуации сыграл Владимир Путин.

"Все завершилось благодаря сильной реакции президента Путина, очень решительной, четкой и ясной", — подчеркнул Александар Вучич.