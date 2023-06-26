Страны-соседи укрепляют границы с Россией и Беларусью после мятежа Пригожина

Euronews

После новости о том, что глава ЧВК "Вагнер" "уйдет в Беларусь", Польша решила укрепить свои восточные границы. "Следят за ситуацией" и в странах Балтии, а также в Финляндии

Соседствующие с Беларусью страны пересматривают меры безопасности на границе после того, как стало известно, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин будет направлен в эту страну после своего мятежа в России.

Премьер-министр и министр обороны Польши проинспектировали войска на северо-востоке страны у границы с Калининградской областью и Беларусью.

Мариуш Блащак, министр обороны Польши:

— Мы укрепили границы, границу с Беларусью и Калининградской областью. Мы знаем об этих угрозах и реагируем, предвосхищая атаки. В конце концов, мы уже два года имеем дело с гибридной атакой на польской границе. Солдаты польской армии служат на границе, тем самым укрепляя безопасность нашей родины.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в воскресенье, что НАТО придется "усилить" свой восточный фланг, если Беларусь будет укрывать Евгения Пригожина и его войска.

Финляндия, новый член альянса, предпочитает пока "следить за ситуацией".

Ситуация деликатная, все может произойти. Мы продолжаем следить за ситуацией очень пристально Элина Валтонен министр иностранных дел Финляндии

О том, что Пригожин "уйдет в Беларусь" и уголовное дело против него в России будет прекращено стало известно после его решения остановить "марш справедливости" на Москву.

Такая договоренность стала результатом проведенных с ним переговоров по инициативе президента Александра Лукашенко.