Протесты против пропаганды насилия в Сербии

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Тысячи людей вновь присоединились к протестным маршам.

Тысячи людей собрались в субботу в центре Белграда на марш "Сербия против насилия". Это уже восьмая акция протеста в столице страны, и на этот раз она также распространилась и на 20 других городов. Демонстранты, в том числе члены некоторых оппозиционных партий, требуют, среди прочего, отставки директоров службы общественного телевидения, сотрудников органа, регулирующего электронные СМИ, министра внутренних дел и главы Агентства безопасности и информации. Они также требуют запретить реалити-шоу и СМИ, пропагандирующие насилие. Манифестации начавшиеся после стрельбы в школах, переросли в протест против политики президента Александра Вучича.

Из Белграда передает корреспондент Euronews Serbia Ана Михальчич:

- Протесты против коррупции начались из-за перестрелки в мае в столице Сербии Белграде. На этот раз протестующие заблокировали национальную трассу, на которой мы сейчас стоим.