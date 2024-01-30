TikTok воссоединил разлученных при рождении близнецов

By Euronews

Разлученные при рождении сестры-близнецы нашли друг друга после того, как мастер по пирсингу выложил в TikTok видео с одной из них.

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Это печальная история со счастливым концом. Сестры-близнецы, разлученные и проданные при рождении разным семьям в Грузии, воссоединились спустя 19 лет, благодаря TikTok.

Эми и Ано нашли друг друга после того, как мастер по пирсингу выложил в TikTok видео с Эми.

По некоторым данным, в период с 1950-х по 2005 год в Грузии тысячи детей были незаконно отобраны у их биологических родителей в роддомах и незаконно усыновлены разными семьями. Биологическим родителям сообщали, что их малыши умерли при рождении.