By Euronews и AP

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Тысячи сторонников задержанного ультраправого активиста Томми Робинсона прошли маршем по Лондону в субботу.

Марш против иммиграции "Объединим королевство" был запланирован самим Робинсоном, который должен был выступить с трибуны, но в пятницу он был задержан за неуважение к суду. Его сторонники не стали отменять мероприятие и в ходе демонстрации потребовали освободить лидера.

Участники акции, как отмечают журналисты АР, в основном белые мужчины, несли флаги Союза и Англии, некоторые размахивали плакатами “Сделаем Америку великой”. Они отправились от вокзала Виктория и собрались возле огороженного памятника премьер-министру Уинстону Черчиллю на площади напротив здания парламента.

Участники процессии шли с плакатами, враждебными премьер-министру лейбористов Кейру Стармеру, в поддержку крайне правой Партии реформ Великобритании, а также с израильскими флагами. Активисты потребовали вернуть проект депортации мигрантов в Руанду, от которого лейбористы отказались, как только пришли к власти в июле, а также прекратить прибытие судов к берегам Англии.

Неподалёку собрались участники манифестации против расизма, решившие провести контрпротест. Несколько тысяч человек, организованные группой Stand Up To Racism, держали плакаты с надписями “Добро пожаловать, беженцы” и "Выступаем против Томми Робинсона".

Контрпротест, организованный Stand Up To Racism против акции в поддержку ультраправого активиста Томми Робинсона, Лондон, 26 октября 2024 г. Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Процессия находилась под усиленным наблюдением полиции. Десятки офицеров были размещены вдоль маршрута и вокруг площади, чтобы участники двух шествий не смогли пересечься.

41-летний Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, - основатель националистической и антиисламистской Лиги защиты Англии, одна из самых влиятельных ультраправых фигур в Великобритании. Его обвиняют в разжигании в соцсетях протестов, которые этим летом переросли в неделю массовых беспорядков в Англии и в столице Северной Ирландии Белфасте. Они вспыхнули в июле после убийства трех девочек в результате нападения с ножом в Саутпорте.

В 2018 году Робинсону запретили пользоваться соцсетью Twitter, но после того, как её возглавил Илон Маск, переименовавший её в X, Робинсон вернулся. На сегодня у него 1 миллион подписчиков.

Слушания по делу Робинсона назначены на понедельник. Его, в частности, обвиняют в нарушении постановления от 2021 года, в котором Высокий суд запретил ему повторять клеветнические высказывания в адрес сирийского беженца, выигравшего впоследствии судебный процесс.

По данным столичной полиции, на двух митингах были задержаны 5 человек. Двое по подозрению в нападении, в том числе один на сотрудника полиции, на антирасистском марше. Трое - на марше "Объединим Королевство" за нарушение общественного порядка, нарушение общественного порядка при отягчающих обстоятельствах на расовой почве и за расистское высказывание в адрес офицера полиции.