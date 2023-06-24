Ночной обстрел украинских городов

Euronews

Из-за российских ракетных ударов воздушную тревогу объявляли на территории всей страны. Обстрелу подверглись как минимум пять украинских регионов.

Три человека погибли и 11 пострадали в результате обстрела российскими военными жилого квартала в Киеве.

В ночь на субботу украинские ПВО сбили больше двух десятков крылатых ракет. Обломки упали на 24-этажный дом в Соломенском районе в центре украинской столицы. Начался сильный пожар. Огонь охватил три этажа здания. Борьба с ним длидлась несколько часов.

Обстрелу подверглись как минимум пять регионов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В центре Днепра "полностью разрушены несколько домов. Образовалась огромная воронка из-за взрыва", - заявили в администрации города. Взрывы также были слышны в Николаеве, Виннице, Полтаве, Кривом Роге и Харькове.