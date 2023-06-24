Граждане Греции готовятся голосовать на парламентских выборах

В воскресенье греки во второй раз за месяц отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Предудущие выиграла правящая партия, но не смогла сформировать однопартийное правительство.

Консервативная партия набрала 40,7% голосов и отказалась создавать коалицию с другими политическими силами. Кириакос Мицотакис, лидер партии "Новая демократия": "Вы все хорошо знаете о той мощной поддержке, которую во время пандемии наше правительство оказало обществу и как удерживало на плаву экономику, при этом выполняя свои обещания". Главный конкурент партии нынешнего премьера Кириакос Мицотакиса - партия бывшего главы правительства Алексиса Ципраса. Коалиция левых "Сириза" надеется улучшить результат майских выборов 20,07 %. Алексис Ципрас, лидер партии "Сириза": "Мы хотим видеть страну и общество гуманными, демократичными, справедливыми". Стать главной оппозиционной силой страны надеется Всегреческое социалистиическое движение "Пасок" во главе с Никосом Андрулакисом. Аналитики прочат плотные результаты и полагают, что партиям все равно придется формировать коалиционное правительство на следующие четыре года.