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Граждане Греции готовятся голосовать на парламентских выборах

В Греции проходят последние митинги перед внеочередными парламентскими выборами
В Греции проходят последние митинги перед внеочередными парламентскими выборами Авторское право Thanassis Stavrakis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Надежда Дрямина

В воскресенье греки во второй раз за месяц отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Предудущие выиграла правящая партия, но не смогла сформировать однопартийное правительство.

Консервативная партия набрала 40,7% голосов и отказалась создавать коалицию с другими политическими силами.

Кириакос Мицотакис, лидер партии "Новая демократия":

"Вы все хорошо знаете о той мощной поддержке, которую во время пандемии наше правительство оказало обществу и как удерживало на плаву экономику, при этом выполняя свои обещания".

Главный конкурент партии нынешнего премьера Кириакос Мицотакиса - партия бывшего главы правительства Алексиса Ципраса. Коалиция левых "Сириза" надеется улучшить результат майских выборов 20,07 %.

Алексис Ципрас, лидер партии "Сириза":

"Мы хотим видеть страну и общество гуманными, демократичными, справедливыми".

Стать главной оппозиционной силой страны надеется Всегреческое социалистиическое движение "Пасок" во главе с Никосом Андрулакисом.

Аналитики прочат плотные результаты и полагают, что партиям все равно придется формировать коалиционное правительство на следующие четыре года.

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