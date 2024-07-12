Жилищный кризис: причины не только внешние, но и внутренние

Жилищный кризис в Греции — часть общеевропейской проблемы, но есть и причины, которые кроются в несовершенстве греческих рыночных механизмов

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Греция несёт на себе значительную часть бремени общеевропейского жилищного кризиса: таковы данные исследований греческих компаний, согласно которым за пару лет цены на недвижимость в стране выросли на 11%. Однако среди причин есть не только глобальные и объективные, но и внутренние, связанные с непрозрачностью рыночных механизмов в самой Греции.

Антонис Маркопулос, компания Prosperity:

«Очень многие люди оспаривают цены на недвижимость, указанные в предложениях о продаже. И у них есть на это все основания, поскольку, к сожалению, в Греции нет официальных данных о таких сделках. И это создает особую проблему, потому что мы обсуждаем цены, основываясь на том, что пишут в объявлениях. Но указанные там цены исходят от владельцев или агентов по недвижимости, и это не окончательные цены сделок».

Проблема, очевидно, имеет огромное социальное значение — поскольку расходы на жильё в Греции, по данным Евростата, составляют в среднем 40% дохода.

Антонис Маркопулос, компания Prosperity:

«Что касается аренды, то здесь существует очень большая проблема, потому что спрос на аренду в пять раз превышает предложение. Сегодня пять человек спрашивают, а снимает один. И обычно арендуют старую недвижимость. Потому что когда владелец ремонтирует собственность или строит дом, он либо сдает его в краткосрочную аренду, либо продвигает его в очень узкий круг арендаторов».

Фэй Дулгери, Euronews:

«Итоговые цены на среднюю городскую недвижимость могут оказаться на 15-20% меньше того, что требует продавец. Если бы заинтересованные арендодатели, покупатели или арендаторы имели более чёткое представление об истинных масштабах цен, рынок регулировался бы сам собой, говорят эксперты».

Правительство Греции ранее обещало уже к сентябрю представить новые меры, направленные на борьбу с жилищным кризисом в стране.