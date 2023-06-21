Война в Украине: контрнаступление ВСУ и дроны под Москвой

Euronews

ВСУ продолжает контрнаступление, но оно по словам президента Украины Зеленского, идет медленнее чем хотелось бы. Несмотря на военные действия, украинцы восстанавливают разрушенные города

Украинские военные обстреливают российские позиции под Бахмутом. Это редкие кадры украинского контрнаступления, которое не характеризуется обилие информации и не сопровождается большим количеством видеоматериалов.

На этих кадрах запечатлены украинские солдаты, проходящие подготовку у линии фронта, куда они будут отправлены в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что продвижение на поле боя идет медленнее, чем хотелось бы. Как указывают эксперты, ясно одно: Украина полна решимости доказать Западу, что может победить Россию.

_"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается. На приведенной ниже карте представлены последние данные военной разведки о ситуации в Украине от 21 июня 2023 года", - из Twitter оборонного ведомства Великобритании. _

В среду утром стало известно об атаке беспилотников на объекты в Московской области. Минобороны России обвинило в этом Украину. В ведомстве заявили, что дроны были подавлены средствами РЭБ. Киев ситуацию не прокомментировал.

Тем временем российские оккупационные власти сообщили, что число жертв в результате прорыва плотины Каховской ГЭС возросло до 41. Киев уверяет, что в оккупированных районах погибли не менее 500 человек. Стороны продолжают обвинять друг друга в подрыве дамбы.

Раны, нанесенные войной Украине, будут залечиваться годами, а то и десятилетиями. Огромные усилия прилагаются для восстановления Ирпени.

Администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер в ходе недавнего визита в Украину посетил Ирпень. В ходе поездки Штайнер пообещал, что организация расширит поддержку восстановления страны, в том числе энергетической, жилищной и социальной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, а также усилий по разминированию.

Ирпень, Украина Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Такие города, как Краматорск, который в течение нескольких недель подвергался почти ежедневным обстрелам, нуждаются в международной помощи.