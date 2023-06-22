Поиски "Титана": прогнозируемые запасы кислорода истекают

Если корпус "Титана" не был разрушен, то запасов кислорода пятерым членам экипажа хватит до 13:08 четверга.

Поиски пропавшего батискафа "Титан" в северной Атлантике не прерывались даже ночью. В масштабной спасательной операции, которая ведётся на территории более 20 000 км², задействованы военные и коммерческие самолёты, суда и высокотехничное подводное оборудование из США, Канады и Франции. При этом примерно половина спасательных средств всё ещё находятся в пути.

По прогнозам, четырёхдневный запас кислорода на борту субмарины, истекает через считанные часы – в 13:08 по центральноевропейскому времени.

"Мы должны сохранять оптимизм и надежду, когда занимаемся поисками. Сейчас у нас полным ходом идёт работа, поэтому я не буду спекулировать и говорить, когда всё закончится", – заявил капитан Джейми Фредерик, который координирует операцию.

В Береговой охране США так и не смогли определить источник подводных шумов в зоне поисков, во вторник и среду их фиксировали гидролокационные устройства.

Даже если подводный аппаратобнаружат, для того, чтобы поднять его с почти четырехкилометровой глубины, может потребоваться несколько часов.

В воскресенье на борту "Титана" под воду погрузились пятеро – британский миллиардер и авиатор, бывший военный водолаз из Франции, британо-пакистанский бизнесмен и его сын, а также директор компании OceanGate, которая организовала экскурсию к обломкам "Титаника".