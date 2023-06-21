В зоне поисков батискафа "Титан" зафиксирован стук под водой с интервалом в 30 минут

В Береговой охране США подтвердили, что гидролокаторы зафиксировали подводные шумы. В зону были переброшены дополнительные средства, но последующие поиски пока не дали результата.

В зоне поиска пропавшего батискафа "Титан" гидролокаторы зафиксировали подводные шумы. Стук раздавался каждые полчаса.

В среду утром эту информацию подтвердили в Береговой охране США, добавив, что в этот район были переброшены дополнительные ресурсы, но последующие поиски оказались безрезультатными.

Накануне первым о звуках под водой сообщило издание Rolling Stone. CNN приводит отрывок из правительственной записки, в которой говорится об "акустической обратной связи". По мнению чиновников, это указывает на то, что "сохраняется надежда найти выживших".

В переписке федеральным ведомств также упоминается, что канадский самолет P3 обнаружил в водах Атлантики белый прямоугольный объект.

Пока неясно, касается ли утреннее сообщение береговой охраны только попыток установить происхождение подводных шумов или это также означает, что найденный на поверхности объект не имеет отношения к "Титану".

"Все мысли и самые искренние молитвы сотрудников Береговой охраны США, а также наших партнёров по поисково-спасательной операции, обращены к пятерым членам экипажа "Титана", их семьям и близким", – ранее сказал капитан Джейми Фредерик.

К спасательной операции был подключён коммерческий дистанционно управляемый аппарат (ROV), для возможного подъёма будут использоваться такелажные тросы. Помимо военных и гражданских средств США и Канады в зону отправилось французское научно-исследовательское судно Atalante, оснащённое подводным роботом, способным погружаться на глубину до 4 000 метров.

По оценкам специалистов, у пяти человек на борту батискафа кислород закончится к утру четверга, при условии, что субмарина всё ещё функционирует.

Подводный аппарат, направлявшийся с туристической экспедицией к обломкам "Титаника", исчез с радаров в воскресенье.