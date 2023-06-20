В пропавшем батискафе осталось мало кислорода

euronews и AFP

Поиско-спасательная операция пока не дала никаких результатов.

В батискафе "Титан", который с пятью людьми на борту спустился под воду, чтобы посетить затонувший "Титаник", и пропал в Северной Атлантике, осталось всего "около 40 часов", или менее двух дней, кислорода, сообщила Береговая охрана США.

Капитан Джейми Фредерик также признал, что операция, проводимая при помощи Канады, пока "не дала никаких результатов".

В зону поиска направлено также французское океанографическое судно "Аталант" с глубоководным автономным аппаратом.

"Примерно через один час и 45 минут после запланированного погружения судно "Полар Принс" потеряло связь с "Титаном". Судно "Полар Принс" провело первоначальный поиск, а затем запросило помощь береговой охраны. Береговая охрана США в Бостоне взяла на себя ответственность координатора поисково-спасательной операции и немедленно запустила поисковые средства", — сообщил капитан Джейми Фредерик.

В подводном аппарате находились глава американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, которой принадлежит батискаф, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, проживающие в Великобритании.

Обломки "Титаника" находятся на глубине около четырех километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд.

По данным американских СМИ, в 2018 году сотрудник OceanGate Expeditions пытался обратить внимание руководства на проблемы безопасности в конструкции батискафа.