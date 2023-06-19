Батискаф, осуществляющий поездки и погружения к месту гибели "Титаника", пропал в Атлантике

Euronews

Батискаф, осуществляющий поездки и погружения к месту гибели "Титаника", пропал в Атлантическом океане. Начата поисково-спасательная операция. Пока не ясно, сколько людей могли находиться в подводном аппарате.

Компания Ocean Gate Expeditions подтвердила подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". Вместе с тем в компании не уточнили, сколько людей находилось на борту батискафа.

"Мы изучаем и задействуем все возможности, чтобы вернуть экипаж домой целым и невредимым. Мы полностью сосредоточены на членах команды и их семьях. Мы глубоко признательны за помощь, которую получили от ведомств различных стран и работающих в море компаний в усилиях по установке связи с экипажем", - говорится в заявлении компании.

Стоимость тура к месту крушения лайнера составляет десятки тысяч долларов. Газета "Дейли мейл" сообщает, что на борт батискафа Ocean Gate Expeditions можно было попасть, заплатив 250 тысяч долларов за 8-дневную экспедицию.

Обломки "Титаника", затонувшего в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом, находятся на глубине около четырех километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд.

Они были обнаружены лишь в 1985 году.

На борту лайнера, совершавшего первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, находились более 2 200 человек, свыше полутора тысяч из них погибли.