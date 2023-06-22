Страны Старого Света накрыла первая волна летней жары

Euronews

Похоже, с каждым летом жаркая погода наступает все раньше. В Словении, Венгрии и Италии столбик термометра уже поднимается до 40 градусов по Цельсию. Что будет дальше?

Волна жары, ураганов и гроз пронеслась по большей части европейского континента. А лето только началось. Тревожный рассвет встретили жители венгерского Эгербакта. После 35-градусной жары здесь прошел проливной дождь. Сильный ветер повредили крыши жилых домов и повалил десятки деревьев.

Жители соседней с Венгрией Словении вот уже несколько дней изнемогают от жары. Полиция сообщила, о трагическом случае на автостоянке, где в закрытой машине скончался ребенок.

Тепловая волна накрыла и Италию. В нескольких городах объявлен оранжевый уровень метео-опасности. Власти призывают население защищаться от солнца.

Джорджа Орланди, Euronews:_"В Италию на этой неделе пришла первая волна жары, которая затронула несколько областей. В ряде районов температура, как ожидается, поднимется до 40 градусов по Цельсию.

Оранжевый уровень метео-опасности объявлен по меньшей мере в 13 городах. В их число входят Рим, столица Италии, а также Флоренция и Болонья. В пятницу жара обрушится на юг страны. Здесь в "оранжевый" уровень попадут Бари и Палермо. На Сардинии температура воздуха может превысить 40 градусов. Власти советуют гражданам находиться в помещении в самые жаркие часы и избегать обезвоживания организма.

Сейчас Италия, похоже, привыкает к волнам жары, которые ранее наблюдались на Сицилии. Самые высокие летние температуры были зарегистрированы в Европе два года назад в августе. Очевидно, что смещение тепловых волн к началу лета, неизбежно станет более частым в результате климатического кризиса".