В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски

Euronews

За 402 дня до Олимпиады в Париже в оргкомитете ОИ прошли обыски.Они проводились в рамках двух предварительных расследований, по подозрению в незаконном получении выгоды и фаворитизме. Расследования касаются контрактов, заключенных в рамках организации Игр.

В штаб-квартире оргкомитета Игр-2024 в Париже и в компании, отвечающей за реализацию олимпийской инфраструктуры (Solideo), прошли обыски. Как сообщает агентство AFP, обыски проводились в рамках двух предварительных расследований, начатых соответственно в 2017 и 2022 годах, по подозрению в "незаконном получении выгоды" и "фаворитизме". Оба дела касаются контрактов, заключенных в рамках организации Игр.

Как отмечает AFP, в апреле 2021 года в двух отчетах Французского антикоррупционного агентства (AFA) об организации Олимпийских игр было указано на "риски нарушения честности" и "конфликты интересов", наносящие ущерб имиджу Олимпийских игр. Инспекторы AFA обнаружили, что "возникали ситуации потенциального неконтролируемого конфликта интересов".

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.