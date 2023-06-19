ЕС решит, как быть с принудительной стерилизацией людей с ограниченными возможностями

Большинство стран ЕС допускают принудительную стерилизацию в отношении людей с ограниченными возможностями, чаще всего умственными. В 3 странах подобное возможно и в отношении несовершеннолетних. Власти ЕС собираются сказать свое слово по поводу практики, вызывающей негодование правозащитников.

Нет детям

Росарио никогда не думала, что хочет стать матерью, пока не встретила Антонио. Она влюбилась в него с первого взгляда, переступив порог центра занятости. Ей тогда только исполнилось 20 лет, с тех пор они вместе. У обоих - умственная отсталость в той форме, которая позволяет быть независимыми и работать.

Идея материнства Росарио стала шоком для ее родителей, они не считали девушку способной воспитывать ребенка. По совету семейного врача они решили подвергнуть ее стерилизации. Никто не объяснил ей суть операции и последствия. Женщина вспоминает, что мать угрожала, что не позволит видеться с Антонио и поместит в специализированное учреждение, если Росарио откажется лечь в больницу.

Еще два года назад принудительная стерилизация людей с ограниченными возможностями в Испании была легальной, поэтому родителям Росарио требовалось только судебное разрешение на процедуру. На сегодня подобная практика признана незаконной лишь в девяти странах ЕС (включая Испанию), несмотря на то, что противоречит Стамбульской конвенции и Международной конвенции о правах инвалидов. Португалия, Венгрия и Чешская Республика - единственные в ЕС, где такие операции проводят и в отношении несовершеннолетних.

Росарио вспоминает, что, очнувшись от наркоза, увидела шрам на теле. "Я спросила: "Что они сделали с моей жизнью? Неужели я теперь пуста? Неужели все могут быть матерями, кроме меня?" С тех пор чувство тоски меня не отпускает", - призналась она в интервью.

Доминирование над слабым?

До сих пор в ЕС не было единого законодательства на этот счет, решения принимали страны-члены. Швеция, Ирландия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Словения, Польша и с недавних пор Испания признают эту практику уголовно наказуемой. Но, как выяснил Euronews, принудительные стерилизации порой происходит и там. "Это - очень жестокая форма доминирования, как над сексуальностью, так и над репродукцией", - считает Мария Евгения Родригес Палоп, член Европейского парламента. - Ключ к ее запрету в руках Брюсселя".

В июле 2023 года Европейский парламент обсудит, следует ли объявить эту практику вне закона на всей территории ЕС. Депутаты поговорят и принудительной контрацепции.

Негласное правило

В учреждении в Тордаше в часе езды от венгерской столицы, содержится более 250 пациентов. Около 50 пар живут вместе, но, по словам старшей медсестры Мелинды Барток, только пять женщин пользуются контрацептивами. При этом Барток утверждает, что "за последние 20 лет в учреждении не было ни родов, ни абортов".

"Странно, что в учреждениях, где живут 200-300 инвалидов, совсем нет беременностей, - отмечает Шандор Гурбай, пресс-секретарь фонда "Валидность". По его словам, там, несомненно, практикуется принудительная контрацепция. "Это не прописано в договоре, который заключается при приеме пациентов, но есть устная договоренность с семьей. В противном случае вас не примут". Это заведение стало единственным в стране, открывшим двери для Euronews.

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