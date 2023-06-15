Во Франции делят воду: группу Volvic подозревают в иссушении источников

Департамент Овернь, знаменитый вулканами и качественными источниками, столкнулся с дефицитом питьевой воды. Власти связывают его с засухой и изменением климата, однако многие винят в случившемся группу Danone и ее "дочку" Volvic. Последняя занимается бутилированием минеральной воды...

Saint-Genest l'Enfant, Франция, - старейшая рыбная ферма в Европе и единственная, классифицированная как исторический памятник. Сегодня она полностью осушена. Ферма расположена в самом сердце Оверни, французского региона, известного своими вулканами и качеством воды. Ее построили в XVII веке предки нынешнего владельца, Эдуарда де Фелигонда.

"Не засуха, а осушение"

Ферма давала 60 тонн рыбы в год. Но источники, питавшие ее, почти высохли, и деятельность не ведется уже пять лет. "Источник у грота - самый высокий на территории фермы. Подземные воды все еще там, но они не не выходят наружу, - рассказывает и показывает де Фелигонд. - Раньше они питали бассейн, который, в свою очередь, питал водоемы выше. Разумеется, все они высохли".

Из-за пересыхания источников, уточняет он, разрушаются и берега. "Вы видите, как разрослась ряска, типичная для застойной воды", - говорит де Фелигонд. Он вспоминает, как раньше до 10 тысяч детей приходили ежегодно к пруду, чтобы научиться ловить рыбу. Хозяин винит во всем группу компаний Danone и ее "дочку", группу Volvic, занимающуюся розливом минеральной воды. Ее скважины расположены недалеко от его участка. "С тех пор как Danone получил контроль над Volvic в 1993 году, забор воды увеличился в четыре раза", - отмечает де Фелигонд.

Пруды фермы покрыты ряской. Euronews

Он добавляет: "Группа Danone производит 1,7 миллиардов полуторалитровых бутылокc, и все они из пластика. Мы видим здесь не засуху, как многие хотят нас убедить, а высыхание источников из-за эксплуатации". По словам владельца фермы, "осушение было организовано компанией Danone и префектом: префект выдает разрешения, а Danone на этом наживается". "Если бы Danone остановился, вода бы вернулась", - убежден наш собеседник.

Эдуард де Фелигонда подал судебный иск против группы компаний Danone и государственных органов, которые выдают лицензии на откачку. Недавно в 30 городах департамента приняли постановление об ограничении потребления питьевой воды. Это дало новый виток дискуссии о влиянии промышленной добычи воды на сокращение источников и водоносных горизонтов.

Ответ Volvic: сделано даже больше?

Введенные ограничения не затрагивают компанию Volvic. Компания добывает воду глубоко в водоносном слое, на расстоянии от туннеля, по которому питьевая вода идет в распределительные сети. Компания отказала Euronews в просьбе об интервью, ограничившись письменным сообщением. "Поскольку деятельность компании Volvic осуществляется ниже по течению, она не оказывает влияния на наличие ресурса в сетях питьевой воды, - говорится в письме. - Однако мы согласились на пятипроцентное сокращение нашей квоты на время действия ограничений".

Volvic имеет право изымать 2,8 миллиарда литров воды в год. В 2020 году компания было забрано 2,3 миллиарда литров, что ниже разрешенного порога.

При этом обязательства компании качать меньше установленного государством потолка не сказывается на текущем объеме забора. До местного населения, которое и без того испытывает давление со стороны интенсивного сельского хозяйства, эта информация не доходит. Euronews пытался взять интервью у жителей и мелких фермеров района, но лишь немногие согласились говорить на камеру, опасаясь ссоры с Volvic, одним из крупнейших местных работодателей. По словам Гильема Брюна, управляющего земельными ресурсами регионального департамента Пюи-де-Дом, Volcic предпринимает усилия по ограничению забора воды. "В конце 2021 года мы приняли решение о первом структурном снижении квоты на 10%, - комментирует Брюн. - Они уже это сделали. Намии предсмотрено и второй 10процентное сокращение к 2025 году в рамках проекта по повторному использованию их промывочной воды".

По словам Брюна, причина засухи "кроется в других факторах, в частности, в изменении климата". Он убежден: Volvic не виноват.

Эта позиция не убеждает Франсуа-Доминика де Ларузьера, геолога и члена Preva, местной ассоциации по защите окружающей среды. По его словам, ситуацию не н объяснить климатическими изменениями из-за особенностей водоносного горизонта, где работает Volvic. Он напоминает: каждый год в Volvic проходит техническое обслуживание, когда прекращается откачка воды. В течение этого периода источники пополняются. "Это показывает, что Volvic берет не из отдельного кармана, полностью изолированного от остальных, нет, забираемая вода увязана со всеми ручьями и прудами, расположенными вниз по течению".

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