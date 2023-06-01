Тунис: перевалочный пункт на пути в Европу

Регион Сфакс с его 230 километрами береговой линии - главный пункт отправления мигрантов из Туниса. Именно здесь корреспондент Euronews Witness начала свое путешествие, чтобы поделиться историями тех, кто уезжает - либо к мечте, либо к спасению в Европе

Сфакс - экономический центр Туниса и место скопления иностранных мигрантов. Вокруг старого города, Медины, они открывают небольшие предприятия, пытаясь выжить и отложить немного денег.

С конца прошлого года мигранты из стран к югу от Сахары стали основными группами, направляющимися через Средиземное море в Европу. И Тунис заменил Ливию в качестве главной страны отправления.

Отправка в Европу требует времени и денег

"Я здесь уже два месяца, - говорит мигрант из Мали. - Я певец, электрик, но найти работу нелегко. Моя цель на самом деле - уехать в Италию. Мы приезжаем сюда не для того, чтобы остаться, мы все здесь просто проездом".

Но отправка в Европу требует времени. Проезд на лодке стоит более тысячи евро. Мигранты, работающие нелегально, могут застрять здесь на месяцы, а иногда и на годы.

В этих заброшенных садах недалеко от Медины группа из 150 южносуданцев ждет возможности уехать в Европу или любую безопасную страну.

Лагерь мигрантов в Тунисе перед зданием МОМ Euronews

Вновь прибывшие мигранты разбили здесь импровизированный лагерь. Некоторые из них будут просить статус беженца, другие уже ждут его. Если их признают беженцами, им разрешат работать и снимать жилье. Сейчас они являются нелегальными мигрантами, и власти просто терпят их присутствие.

Мы проехали почти 300 километров на север от Сфакса, в столицу Тунис, чтобы встретиться с группой легальных мигрантов из стран южнее Сахары, которые имеют статус беженцев и находятся в Тунисе много лет. Они уже несколько месяцев стоят лагерем перед зданием Международной организации по миграции (МОМ). Они жалуются на репрессии в отношении мигрантов после февральской речи президента Каиса Саида, которая была широко осуждена как расистская.

"Это карточка беженца, - показывает беженка из Южного Судана. - Я называю ее "разрушитель", потому что она разрушила мою жизнь. Из-за нее я стала бездомной. Она разрушила мои стремления и надежды. Несмотря на риски, я готова уехать хоть завтра, чтобы избавиться от оскорблений и унижений, которым мы подвергаемся".

Тунис традиционно использовался некоторыми мигрантами в качестве транзитного маршрута. Но теперь конфликты и растущая опасность в Ливии увеличили число мигрантов из стран южнее Сахары, прибывающих в Тунис. В ответ на это правительство усилило ограничения. А выступление президента вызвало строгое применение законов, которые сделали жизнь большинства мигрантов невыносимой.

"Я потерял работу, я потерял дом, - говорит южносуданский мигрант. - Тунисцы начали выгонять нас".

"Двойная трактовка" ЕС

За мерами правительства, направленными на сдерживание нелегальных мигрантов из стран южнее Сахары, последовала волна злоупотреблений в отношении иностранцев. Многие решили вернуться в свои страны или бежать. По оценкам, в Тунисе проживает около 21 000 выходцев из стран южнее Сахары. Эксперты говорят, что изменение политики является одной из причин ужасных трагедий в Средиземном море, которые потрясают всю Европу.

Дети-мигранты Euronews

Столкнувшись с резким ростом числа прибывающих к европейским берегам, ЕС и Италия увеличили финансовую и техническую помощь Тунису. Правозащитные группы обвиняют Европу в игнорировании нарушений прав человека и говорят, что людей, спасенных в море, не следует возвращать в Тунис, поскольку он не является безопасной страной.

"У Евросоюза двойная трактовка, - говорит тунисский правозащитник Ромдан бен Амор. - Он хочет оставаться главным союзником Туниса, но использует недостатки политической системы, оказывает давление, чтобы навязать несправедливое сотрудничество по вопросам миграции, которое нарушает права и достоинство мигрантов".

Разбитые мечты мигрантов

Граждане Туниса также отправляются в опасные путешествия по центральному Средиземноморскому маршруту. Но ими движут иные причины, чем африканцами из стран к югу от Сахары. Политическая нестабильность после роспуска парламента в марте 2020 года, безработица среди молодежи, растущая инфляция и цены на продукты питания заставляют все большее число тунисцев мигрировать в Европу.

Это лодки, конфискованные береговой охраной Туниса в порту Сфакс. С начала года власти перехватили в море около 19 000 человек, но многие лодки бесследно исчезают, как и их пассажиры.

Молодые тунисцы в погоне за европейской мечтой исчезают уже много лет. Ассоциация "Матери пропавших детей" была основана в 2016 году.

Эти женщины потеряли своих сыновей в кораблекрушении в 2012-м.

"Тысяча человек уедет, и только у одного все получится, - говорит потерявшая сына Далила Абида. - Он скажет, что добрался, расскажет о своей "прекрасной" жизни и подтолкнет других сесть в лодки".

Матери жалуются, что независимо от того, кто возглавляет страну, новые поколения тунисцев лишаются достоинства и надежды на лучшую жизнь.

В последние месяцы в окрестностях Сфакса почти каждую неделю на берег выносит трупы. Более тысячи человек погибли или пропали без вести, пытаясь пересечь Средиземное море с начала года. Это были как тунисцы, так и иностранные мигранты.

Это рана, которая никогда не заживет для их семей - потерянное поколение для их родины.