Оппозиционные партии выиграли выборы в Финляндии

Лидер победившей на парламентских выборах в Финляндии оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями для формирования нового правительства.

На состоявшихся в воскресенье выборах НКП во главе с бывшим главой МВД и министром финансов Орпо набрала 20,8% голосов и получила 48 депутатских мандатов в 200-местном парламенте.

"Я думаю, что финский народ ждёт перемен. Они хотят перемен, и сейчас я начну переговоры с другими партиями. Важнейший вопрос - экономика. Мы должны улучшить ситуацию в экономике. Нужны реформы, чтобы ускорить экономический рост", - заявил после объявления предварительных итогов голосования Орпо.

Социал-демократическая партия действующего премьер-министра Санны Марин заняла третье место с результатом 19,9% голосов и будет представлена в новом парламенте 43 кандидатами (сейчас у СДП 40 мест).

"Уже очень давно партии премьер-министра не удавалось увеличить поддержку и представительство в парламенте. Это блестящее достижение, хотя сегодня мы не заняли первое место", - сказала под аплодисменты своих сторонников Марин.

Второе место на выборах заняли "Истинные финны" с результатом 20,1% голосов, получив 46 мандатов.

Глава партии Риикка Пурра поблагодарила своих сторонников:

"Дорогие "Истинные финны", знаете ли вы, что вы сделали? Вы добились самого лучшего результата за всю историю этой партии!"

Риикка Пурра заняла первое место по числу набранных голосов среди отдельных кандидатов (42589), обойдя Санну Марин (35623), третье заняла кандидат от НКП Элина Валтонен (32406).

Отмечается, что эти выборы стали рекордными по числу кандидатов-женщин (42,6%).

Новый парламент на 54% состоит из мужчин и на 46% из женщин, сообщает финский новостной портал Yle.

Явка на выборах составила без малого 72%, больше всего избирателей пришло на участки для голосования в столице страны Хельсинки – 77%.