В Астане завершился Большой шлем по дзюдо: Испания – лидер турнирной таблицы

Очередное золото в копилку своей сборной принёс испанец Тристани Мосахлишвили. Сборная Казахстана расположилась на четвёртом месте в медальном зачёте. Местные спортсмены подарили публике чисто казахстанский финал в поединке за бронзу (-100 кг).

В столице Казахстана завершился турнир Большого шлема по дзюдо. Сотни болельщиков пришли посмотреть на выступления тяжеловесов.

В борьбе за золото в весе до 100 кг своё преимущество продемонстрировал Матвей Каниковский. Это его третья подряд медаль высшего достоинства на этапах Мирового тура.

Свой очередной титул он получил из рук министра культуры и спорта республики Асхата Оралова.

В категории до 90 кг представитель сборной Испании Тристани Мосахлишвили воспользовался неудачной атакой своего французского соперника и удачно применил приём удержания. Победителю было трудно сдержать эмоции.

Церемонию награждения провёл генеральный директор Международной федерации дзюдо (IJF) Влад Маринеску.

Я хочу поблагодарить публику. Это было незабываемо: видеть, что за тебя болеют стоя, что трибуны празднуют твою победу. Я был так счастлив. Тристани Мосахлишвили испанский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2023 в Астане

У женщин в категории до 78 кг лучшей стала японка Мао Идзуми. В финале она сошлась с именитой соперницей – Патрисией Сампайо из Португалии. Идзуми сумела переломить ход поединка и вырвать золото.

Медали вручил посол IJF и председатель медицинской комиссии Антонио Кастро.

Толпа болела за мою соперницу, когда она атаковала, но затем трибуны просто обезумели. Когда я применила удержание, мне было так приятно слышать аплодисменты в мой адрес. Мао Идзуми японская дзюдоистка, победительница Большого шлема 2023 в Астане

В весе свыше 78 кг китаянка Сюй Шиянь блестяще провела зацеп изнутри голенью (о-учи-гари), этого ей хватило для победы.

Спортсменку наградил Сарсен Куранбек, заместитель министра культуры и спорта Казахстана.

Последний комплект медалей Большого шлема был разыгран в категории свыше 100 кг. Тамерлан Башаев вышел на татами с тем же настроем, что и две недели назад, и одолел звезду Таджикистана – Темура Рахимова.

Медаль победителю вручил вице-президент Федерации дзюдо Казахстана Сакен Мусайбеков.

Хозяева соревнований выставили сильную команду, которая радовала публику спорткомплекса "Барыс-арена" в течение 3 дней. Фанаты что есть силы поддерживали своих, и спортсмены были им благодарны. Местные герои завоевали по одному золоту и серебру, а также 5 бронзовых медалей.

В заключительный день Ислам Бозбаев устроил своим болельщикам настоящее шоу в борьбе за бронзу, где его конкурентом стал его товарищ по сборной. В противостоянии двух казахстанцев сильнейшим стал Бозбаев благодаря впечатляющему броску-подхвату под одну ногу изнутри (ути-мата).

Прекрасное завершение зрелищного турнира!