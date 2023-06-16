Мировой тур по дзюдо в Астане: два золота Италии в первый день соревнований

Итальянские дзюдоистки завоевали две золотые награды в первый день турнира Большого шлема в Астане. Местные болельщики праздновали победу казахстанского борца в весовой категории до 60кг.

Мировой тур по дзюдо вернулся в Казахстан, в столицу страны Астану.

Посмотреть на состязания лучших дзюдоистов пришло немало любителей этого вида борьбы. Трибуны неистово поддерживали своих спортсменов.

Церемония открытия началась с красивого представления местных исполнителей.

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин открыл мероприятие вместе с генеральным директором Международной федерации дзюдо Владом Маринеску и президентом Федерации дзюдо Казахстана Куанышбеком Есекеевым.

В весовой категории до 48 кг среди женщин восходящая звезда Италии Ассунта Скутто завоевала второе золото Большого шлема, эффектно выиграв финальный поединок. Вице-президент Федерации дзюдо Казахстана Сакен Мусайбеков вручил медали.

В финальной схватке в категории до 60 кг у мужчин трибуны громко поддерживали своего борца. Магжан Шамшадин оправдал их надежды, проведя успешный контрприем против соперника из Франции. Хозяева турнира взяли золото в первый же день турнира. Награды вручил председатель Комитета по делам физической культуры и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов.

"Спасибо всем казахстанским болельщикам, поддерживавшим меня. Мы вместе стали чемпионами, и это не в последний раз", - пообещал Шамшадин после церемонии награждения.

В весе до 52 кг у женщин Одетте Джуффрида принесла второе золото Италии, одолев в финале соперницу из Японии. Медали вручил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

"Люди здесь особенные. Благодаря им я чувствовала себя очень комфортно. Дети кричали "Ода, Ода!". Я подумала: "Неужели они болеют за меня? Правда?!". Я очень счастлива, что выиграла финал, это действительно особенный день", - поделилась эмоциями победительница.

В весе до 66 кг победу праздновал испанец Давид Гарсия Торне. К разочарованию местных болельщиков в финале он победил казахстанского спортсмена. Церемонию награждения провел генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

В решающем поединке в категории до 57 кг состоялся матч-реванш олимпийского финала в Токио. Француженка Сара Леони Сизик броском через бедро на оценку иппон в конце второй минуты схватки победила Нору Гякову из Косова, завоевав свою первую золотую медаль Мирового тура по дзюдо! Награду ей вручил глава судейской комиссии Международной федерации дзюдо Флорин Даниэль Ласкау.

Зрителей в Астане ждут еще два захватывающих дня турнира Большого шлема!