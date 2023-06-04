Дзюдо: ещё одно золото сборной Таджикистана в заключительный день Гран-при

Тяжеловес Комроншох Устопириён принёс третью медаль высшего достоинства в копилку принимающего турнир Таджикистана.

В столице Таджикистана завершился Гран-при по дзюдо. Душанбе впервые в истории принимал этот турнир мирового тура.

За поединками следили далеко за пределами спортивного комплекса "Касри Теннис", который был забит до отказа. Восторженные болельщики всех возрастов надолго запомнят напряжённую борьбу на татами.

Местные герои – сборная Таджикистана – вновь не разочаровали толпу. В день выступлений тяжеловесов Комроншох Устопириён завоевал для своей страны 3-ю золотую медаль.

Ликующие фанаты на трибунах и по всему городу были благодарны ему за красивую победу в категории до 90 кг.

Церемонию награждения провёл президент Федерации дзюдо Таджикистана Исмоил Махмадзоир.

Сколько эмоций было у всех присутствующих, когда звучал национальный гимн республики.

Таджикские ребята так любят дзюдо! Благодаря им меня переполняла энергия в решающей схватке. Спасибо всем. Комроншох Устопириён таджикский дзюдоист, победитель Гран-при 2023 в Душанбе

Немка Анна Монта Олек демонстрировала прекрасную форму на пути к финалу, где ей удалось победить свою соперницу и подругу по команде Анну-Марию Вагнер.

Золотую медаль спортсменка получила из рук главного судьи Международной федерации дзюдо (IJF) Чона Ги Ёна.

Это было здорово, было шумно, круче, чем во многих местах, где я выступала раньше, так что мне очень понравилась атмосфера. Публика знает, что на кону, и поддерживает тебя. Анна Монта Олек немецкая дзюдоистка, победительница Гран-при 2023 в Душанбе

У мужчин в весе до 100 кг Матвей Каниковский вырвал победу у НиязаБилалова.

Медали вручил председатель Комитета по делам молодёжи и спорта Таджикистана Абдулло Рахмонзода.

В категории свыше 78 кг ветеран соревнований Рошель Нуньес одолела юную Самиру Буизгарн, которая впервые вышла в финал на этапе мирового тура.

Спортсменок наградил спортивный директор IJF Скандер Хачича.

В финале категории свыше 100 кг всё внимание было приковано к Темуру Рахимову, занимающему первое место в мировом рейтинге. На этот раз ему пришлось довольствоваться серебряной медалью, победа – у Тамерлана Башаева.

Фатхулло Сохибов, спонсор Гран-При 2023, вручил медали.

Сборная Таджикистана – однозначный лидер соревнований, у хозяев Гран-при 7 медалей, три из них – высшего достоинства. Немцы переместились на вторую строчку. Замыкают тройку лучших французские дзюдоисты.

На протяжении трёх дней в Душанбе чествовали ценности дзюдо, лучшие спортсмены мира признательны принимающей стороне за блестящую организацию и тёплый приём таджикских болельщиков.