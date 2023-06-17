Большой шлем по дзюдо в Астане: Махмадбек и Сомон Махмадбековы выигрывают второй турнир подряд

Во второй день турнира Большого шлема по дзюдо в Астане победителями стали дзюдоисты из Греции, Таджикистана, Южной Кореи и борец, выступавший в статусе индивидуального нейтрального спортсмена.

В столице Казахстана Астане в спорткомплексе "Барыс Арена" завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо.

Болельщики, среди которых было немало юных дзюдоистов, заполнили трибуны, чтобы посмотреть на выступления лучших борцов планеты.

Перед началом поединков Международная федерация дзюдо вручила серебряному призеру Олимпийских игр 2008 года Асхату Житкееву диплом о присвоении ему 7-го дана за вклад в развитие дзюдо в Казахстане и на международном уровне.

В весовой категории до 63 кг у женщин кореянка Ким Джи Су победила Катарину Хэкер, дважды поймав австралийскую спортсменку на один и тот же прием. Два "о-ути-гари" принесли кореянке первое в ее карьере золото Большого шлема. Заместитель мэра Астаны Есет Байкен вручил медали.

В весе до 73 кгМахмадбек Махмадбеков, выступающий в статусе индивидуального нейтрального спортсмена, одержал вторую подряд победу в соревнованиях Мирового тура. В финале он победил польского дзюдоиста и получил золотую награду из рук генерального секретаря Федерации дзюдо Казахстана Асхата Житкеева.

В категории до 70 кгЭлизавет Тельциду из Греции провела великолепный день на татами. Первые две схватки она закончила за 15 секунд каждую. В финале Тельциду встретилась с бронзовой призеркой Олимпийских игр в Токио Санне Ван Дейк из Нидерландов. Благодаря успешной контратаке на оценку вадза-ари гречанка завоевала свое второе золото Большого шлема в этом году. Медаль ей вручил главный рефери-директор Международной федерации дзюдо Армен Багдасаров.

"Казахстанская публика очень тепло встретила меня. Многие болели за меня в финале. Хочу поблагодарить всех, у меня остались очень приятные ощущения", - сказала Тельциду после победы в финале.

В весе до 81 кгСомон Махмадбеков из Таджикистана также выиграл второй подряд турнир Мирового тура. На пути к финалу он одолел бывшего олимпийского чемпиона, а в решающей схватке одержал тактическую победу над восходящей звездой из Бразилии Гильерме Шмидтом. Церемонию награждения провел директор по обучению и развитию Международной федерации дзюдоМохаммед Мериджа.

"Я хочу поблагодарить казахстанских болельщиков. Видел тут моих земляков. Они поддерживали меня. Это очень радует и мотивирует", - сказал Махмадбеков после финала.

Команде хозяев удалось развить успех во второй день турнира. Дзюдоисты Казахстана завоевали две бронзовых награды. В воскресенье в Астане - заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо.