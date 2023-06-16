«Африканская мирная инициатива» в Киеве

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Они заявляют ,что могут предложить Украине и России основу для возможных переговоров

Лидеры сразу нескольких африканских государств прибыли в Киев. Представители «Африканской мирной инициативы» заявляют, что готовы предложить Украине и России основу для возможных переговоров. Уже в субботу африканские политики должны встретиться с Владимиром Путиным в Санкт-Петребурге.

При этом по заявлениям украинской стороны, прямо во время визита Киев подвергся новому российскому ракетному обстрелу. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал это «посланием России Африке».

Война серьёзно повлияла на всю Африку, поскольку и Россия, и Украина были крупнейшими поставщиками продовольстивия и удобрений. В то же время в администрации президента ЮАР подчёркивают, что впервые столь много африканских стран выступаеют единым фронтом ради того, чтобы попытаться остановить вооружённый конфликт за пределами континента.

При этом наблюдатели отмечают, что Африканская мирная инициатива стала одной из немногих, с представителями которой согласились встретиться и Владимир Зеленский, и Владимир Путин.