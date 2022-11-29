Канадское правительство вызывает посла России для ответа на широко критикуемые гомофобные твиты российского посольства в Канаде. Публикации появились в соцсети всего неделю спустя после стрельбы в американском ЛГБТ-баре, где были убиты двое посетителей. Согласно регламенту, глава МИД Канады потребовала от федерального правительства "вызвать на ковёр" посла РФ в Канаде Олега Степанова.

Как отмечается в заявлении канадского внешнеполитического ведомства, "россияне снова выбрали пропаганду ненависти. (...) Это атака на канадские ценности инклюзивности и терпимости".

Около половины взрослых ЛГБТ-канадцев состоят в однополом браке или зарегистрированном партнёрстве, и многие из них воспитывают детей. Согласно официальной статистике за 2015-2018 гг., к гомо- и бисексуалам относили себя 3,2% граждан Канады старше 15 лет — это около 900 тысяч человек.

Война твитов в Канаде

С четверга, когда в Думе прошло голосование по так называемому закону о пропаганде ЛГБТ, посольство России в Канаде неоднократно публиковало (как считают в посольстве) разъяснения этого законодательства, которое, по мнению канадцев, явно ущемляет права человека. "Всё дело в семье. А семья - это мужчина, женщина и дети," - написали российские представители на странице посольства в Твиттере.

Дело дошло до того, что в посольстве попросили федерального министра экономического развития Паскаль Сент-Онж, которая является открытой лесбиянкой, объяснить, как она "появилась в этом мире".

Сент-Онж обвинила Россию в гомофобии, отметив, что "обращение с представителями сообщества ЛГБТК+ в России - это позор и посягательство на базовые права человека". Реакция посольства РФ в Твиттере последовала незамедлительно: "Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы, пожалуйста, изучить вопрос и объяснить, как вы появились в этом мире?" Причём в качестве иллюстрации "традиционных ценностей" посольство почему-то выставило фотографию царской семьи последнего императора России.

В ответном заявлении Паскаль Сент-Онж сказала, что она "глубоко оскорблена" выступлениями россиян против сообщества ЛГБТК+ "на канадской земле": "Мы всегда будем отстаивать то, во что мы верим, особенно перед странами, которые не уважают человеческую жизнь, осуществляют незаконные вторжения и совершают преступления против человечества".

"Чем дальше в лес..."

Российское диппредставительство продолжило публикацию серии твитов, которые воспринимаются в Канаде как посягательство на права человека и дискриминация представителей сексуальных меньшинств. Теперь послу России Олегу Степанову предстоит объяснить позицию российских властей перед властями канадскими.

Как пояснил Степанов в интервью ТАСС, он "напомнил, что наша страна является носителем и хранителем традиционных ценностей, что у нас в стране представлены все четыре традиционные религии (...), и все они смотрят на мир через традиционную оптику. Поэтому западные правительства, в том числе правительство Канады, должны уважать взгляды на жизнь большинства населения России." В то же время Степанов не уточнил источники "мнения большинства", оставив в стороне тот факт, что гомофобные законы, которые утверждает российский парламент, являются, в первую очередь, отражением соответствующей позиции депутатов самой Думы, и никак не отражают современную научную позицию по поводу роли сексуальных меньшинств в обществе.

Посла к ответу!

Практика вызова послов "на ковёр" участилась в последнее время в связи с повышением напряженности в международных отношениях и войной, которую Россия развязала в Украине. Накануне в МИД РФ вызвали посла Норвегии в знак протеста после того, как несколько российских граждан были арестованы в Норвегии и обвинены в незаконном запуске беспилотников.

В ноте МИДа послу Норвегии Роберту Квиле было заявлено, что подобные аресты "неприемлемы" и что Москва осуждает их как "политически мотивированные" и не имеющие "ничего общего с принципами справедливого и беспристрастного правосудия".

Москва заявила также, что призывает норвежские власти "положить конец этим русофобским действиям и преследованию российских граждан по национальному признаку".

Между тем, сотни россиян бежали в Норвегию через совместный участок границы (в Мурманской области) после объявления в РФ в сентябре частичной мобилизации. В соседнюю Финляндию уехали несколько десятков тысяч россиян.