Защититься от России и не зависеть от Китая: в ФРГ представили стратегию национальной безопасности

Впервые после Второй мировой войны в Германии принята стратегия национальной безопасности. Россия в ней названа "главной угрозой" для евроатлантического региона.

Россия – "главная угроза" для Европы в обозримом будущем, а Китай "подрывает" глобальную и региональную стабильность – разговоры о том, что Германия должна обзавестись собственной стратегией национальной безопасности, велись ещё в первые дни работы коалиционного правительства Олафа Шольца.

Полтора года спустя канцлер и ключевые министры представили исторический документ, который, в частности, закрепляет обязательство Берлина направлять 2% ВВП на "реализацию целей НАТО", начиная со следующего года.

Стратегия национальной безопасности охватывает целый комплекс угроз. Речь идёт не только об обороне и бундесвере, но и обо всём спектре потенциальных проблем: от дипломатии, полиции, пожарной охраны и организаций технической помощи до сотрудничества в области развития, кибербезопасности и устойчивости цепочек поставок. Олаф Шольц канцлер ФРГ

Так, новый план, изложенный на 76 страницах, затрагивает снижение зависимости от поставщиков ключевого сырья и действия по борьбе с климатическими катаклизмами.

"Безопасность в XXI веке – это уже не только военные и дипломатия. Речь идёт о том, чтобы в аптеке были необходимые лекарства, чтобы Китай не шпионил за нами в Интернете, а российские боты не манипулировали пользователями соцсетей", – заявила глава немецкой дипломатии.

Мы продумываем комплексную безопасность с нашими партнёрами, особенно на уровне Евросоюза и ООН, это подразумевает совместную работу по определению приоритетов внутренней и внешней безопасности. Анналена Бербок министр иностранных дел ФРГ

Первая после Второй мировой войны стратегия нацбезопасности республики не впечатлила немецкую оппозицию. Лидер ХДС Фридрих Мерц назвал её "анемичной по содержанию, стратегически неактуальной и не имеющей оперативных последствий".

"Для примера, в ней 71 раз встречается слово "климат" и лишь шесть раз слово "Китай", – заявил он.