Защититься от России и не зависеть от Китая: в ФРГ представили стратегию национальной безопасности

Впервые после Второй мировой войны в Германии принята стратегия национальной безопасности. Россия в ней названа "главной угрозой" для евроатлантического региона.
Россия – "главная угроза" для Европы в обозримом будущем, а Китай "подрывает" глобальную и региональную стабильность – разговоры о том, что Германия должна обзавестись собственной стратегией национальной безопасности, велись ещё в первые дни работы коалиционного правительства Олафа Шольца.
Полтора года спустя канцлер и ключевые министры представили исторический документ, который, в частности, закрепляет обязательство Берлина направлять 2% ВВП на "реализацию целей НАТО", начиная со следующего года.
Так, новый план, изложенный на 76 страницах, затрагивает снижение зависимости от поставщиков ключевого сырья и действия по борьбе с климатическими катаклизмами.
"Безопасность в XXI веке – это уже не только военные и дипломатия. Речь идёт о том, чтобы в аптеке были необходимые лекарства, чтобы Китай не шпионил за нами в Интернете, а российские боты не манипулировали пользователями соцсетей", – заявила глава немецкой дипломатии.
Первая после Второй мировой войны стратегия нацбезопасности республики не впечатлила немецкую оппозицию. Лидер ХДС Фридрих Мерц назвал её "анемичной по содержанию, стратегически неактуальной и не имеющей оперативных последствий".
"Для примера, в ней 71 раз встречается слово "климат" и лишь шесть раз слово "Китай", – заявил он.
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