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Безопасность Украины - приоритет НАТО

На фотографии, сделанной 16 февраля 2023 года, президент Турции Эрдоган пожимает руку генеральному секретарю НАТО Столтенбергу
На фотографии, сделанной 16 февраля 2023 года, президент Турции Эрдоган пожимает руку генеральному секретарю НАТО Столтенбергу   -  Авторское право  HANDOUT/AFP
 Euronews

Сближение Украины с НАТО и создание механизмов, гарантирующих безопасность, обсуждались на заседании глав МИДов стран Альянса в Осло. Генсек НАТО отправится в Турцию.

Поиск путей сближения Украины с Атлантическим альянсом был в центре внимания неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло в четверг. На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил об обязательствах и действиях, уже предпринятых союзниками Киева, особенно в военном плане, подчеркнув, что необходимо создать систему гарантий безопасности, чтобы не допустить повторения истории:

"Мы не знаем, когда закончится война, но мы должны убедиться, что, когда она закончится, у нас будут надежные механизмы, гарантирующие безопасность Украины в будущем и прервать цикл агрессии России. Если президент Путин победит в Украине, это сделает мир более опасным, это подаст сигнал авторитарным лидерам о том, что когда они применяют военную силу, то получают то, что хотят. И это также сделает нас более уязвимыми".

Ожидается, что прогресс в отношении долгосрочного финансирования и плана безопасности для Украины будет достигнут на следующем саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Столтенберг надеялся, что блокировка присоединения Швеции будет преодолена к моменту встречи в Литве. Сообщается, что Генсек НАТО "в ближайшее время" отправится в Анкару для переговоров. Для присоединения Швеции не хватает согласия Турции и Венгрии.

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