Безопасность Украины - приоритет НАТО

Euronews

Сближение Украины с НАТО и создание механизмов, гарантирующих безопасность, обсуждались на заседании глав МИДов стран Альянса в Осло. Генсек НАТО отправится в Турцию.

Поиск путей сближения Украины с Атлантическим альянсом был в центре внимания неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло в четверг. На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил об обязательствах и действиях, уже предпринятых союзниками Киева, особенно в военном плане, подчеркнув, что необходимо создать систему гарантий безопасности, чтобы не допустить повторения истории:

"Мы не знаем, когда закончится война, но мы должны убедиться, что, когда она закончится, у нас будут надежные механизмы, гарантирующие безопасность Украины в будущем и прервать цикл агрессии России. Если президент Путин победит в Украине, это сделает мир более опасным, это подаст сигнал авторитарным лидерам о том, что когда они применяют военную силу, то получают то, что хотят. И это также сделает нас более уязвимыми".

Ожидается, что прогресс в отношении долгосрочного финансирования и плана безопасности для Украины будет достигнут на следующем саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Столтенберг надеялся, что блокировка присоединения Швеции будет преодолена к моменту встречи в Литве. Сообщается, что Генсек НАТО "в ближайшее время" отправится в Анкару для переговоров. Для присоединения Швеции не хватает согласия Турции и Венгрии.