В Германии стартовали самые крупные в истории учения ВВС НАТО

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В Германии стартовали самые масштабные в истории авиационные учения НАТО - на фоне обострения отношений с Россией из-за войны в Украине

10 тысяч военных из 25 стран и 250 самолетов задействованы в открывшихся в понедельник в Германии маневрах "Air Defender 2023". Это крупнейшие в истории учения военно-воздушных сил НАТО, организованные на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией из-за войны в Украине. Эксперты отмечают, что они могут значительно повлиять на гражданскую авиацию.

Генерал-лейтенант Инго Герхартц, начальник штаба ВВС Германии: "Эти учения являются сигналом - прежде всего, сигналом для нас, для стран НАТО, но также для нашего населения, что мы способны реагировать очень быстро. Нам удалось за несколько дней подготовить 250 самолетов к развертыванию, чтобы мы могли защитить альянс в случае нападения".

10-дневные маневры, в ходе которых будет выполнено около двух тысяч вылетов, пройдут на всех национальных военных аэродромах. Авиация будет сконцентрирована в основном на севере и востоке Германии, а также над Северным и Балтийским морями.