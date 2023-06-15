По следам "Вагнера": Госдума разрешила Минобороны вербовать заключённых для участия в войне

Una Hajdari

Из колонии на фронт и так можно было попасть, получив президентское помилование. Теперь процедуру значительно упростили. Исключение составят лица, осужденные за преступления против половой неприкосновенности, экстремизм и терроризм.

В среду депутаты Госдумы поддержали инициативу, позволяющую бывшим заключённым и тем, кто в настоящее время отбывает тюремный срок, пополнить ряды мобилизованных или контрактников, которых задействуют в полномасштабном вторжении в Украину.

Согласно проекту федерального закона "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции", внесённому "Единой Россией", уголовное преследование будет полностью прекращено, а судимость – погашена после того, как "доброволец из колонии" дослужится до увольнения из армии или получит государственную награду.

До сих пор российское законодательство запрещало Министерству обороны мобилизовывать граждан, находящихся в местах лишения свободы, а также заключать контракты с лицами, имеющими судимость.

Тем не менее, по крайней мере, с лета прошлого года на фронт людей массово отправляли прямо из колоний: большинство из них становились наёмниками ЧВК "Вагнер". Это происходило в обход закона либо через процедуру "секретного" президентского помилования.

Примерно в феврале этого года "Вагнер" прекратил вербовку заключённых, им было предложено подписать контракты с российским военным ведомством. Тогда, по мнению обозревателей, этот шаг свидетельствовал об ухудшении отношений между лидером наёмнической группы Евгением Пригожиным и официальными властями.

В конце октября депутаты разрешили призывать на военную службу по мобилизации граждан, недавно отсидевших за совершение тяжкого преступления (более 5 лет лишения свободы). Новый правовой механизм, узаконивающий вербовку, позволит всем желающим отправляться на передовую прямо из колонии, тюрьмы или СИЗО.

Владимир Путин принимает "военкоров" в Кремле, 13 июня 2023 года. Gavriil Grigorov/Sputnik

Во вторник, на встрече с т.н. "военкорами", президент Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключённых, которые просятся на войну.

При этом, по словам главы Кремля, среди воевавших заключённых процент рецидива "очень небольшой": "Среди участников специальной военной операции (этот термин продолжают употреблять власти РФ – Euronews) рецидивы составляют около 0,4%", – сказал он собравшимся блогерам.

В пояснительной записке законопроекта, который был зарегистрирован в конце мая, говорилось о выявлении "значительного количества граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключён".

Тем не менее не все судимые смогут оказаться на передовой: в этом праве будет отказано тем, кто сидит за преступления против половой неприкосновенности, госизмену, шпионаж, а также по "экстремистским" и "террористическим" статьям.

Путин отметил, что в случае повторного совершения преступления после увольнения с военной службы, "человек должен отвечать по всей строгости закона".

Депутаты также разрешили служить по контракту в период мобилизации и при военном положении ограниченно годным гражданам. Для высшего офицерского состава, включая генерал-полковников и адмиралов, предельный возраст для заключения контракта с Минобороны теперь будет составлять 70 лет, для других воинских званий – 65 лет.