Украина освободила 7 населённых пунктов, но контрнаступление идёт тяжело

ВСУ удалось освободить семь сёл в Донецкой и Запорожской областях. При этом украинская сторона признает, что контрнаступление идет тяжело. Увеличилось число жертв затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС
Украина заявляет, что в ходе контрнаступления против российских войск ей удалось освободить семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ продвинулись на 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.
Украинское командование заявляет, что в горячих точках фронта идут ожесточенные бои.
Президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет тяжело.
В МВД Украины подтвердили по меньшей мере 10 смертей в результате затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС.
Еще около 40 человек числятся пропавшими без вести. При этом, как сообщают власти, вода отступает.
В Херсоне пострадавшим медицинскую помощь на ряду с местными врачами оказывают и израильские добровольцы.
Людей из затопленных районов продолжают эвакуировать и лечить, несмотря на продолжающиеся сообщения об обстрелах.