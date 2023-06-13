Украина освободила 7 населённых пунктов, но контрнаступление идёт тяжело

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ВСУ удалось освободить семь сёл в Донецкой и Запорожской областях. При этом украинская сторона признает, что контрнаступление идет тяжело. Увеличилось число жертв затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС

Украина заявляет, что в ходе контрнаступления против российских войск ей удалось освободить семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ продвинулись на 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.

Украинское командование заявляет, что в горячих точках фронта идут ожесточенные бои.

Президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет тяжело.

Бои идут ожесточенные, но мы продвигаемся вперед, и это очень важно. Потери противника - это именно то, что нам нужно. Хотя погода в эти дни неблагоприятная - дожди усложняют нашу задачу, - сила наших воинов все равно приносит результаты Владимир Зеленский президент Украины

В МВД Украины подтвердили по меньшей мере 10 смертей в результате затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Еще около 40 человек числятся пропавшими без вести. При этом, как сообщают власти, вода отступает.

В Херсоне пострадавшим медицинскую помощь на ряду с местными врачами оказывают и израильские добровольцы.

Людей из затопленных районов продолжают эвакуировать и лечить, несмотря на продолжающиеся сообщения об обстрелах.