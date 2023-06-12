ВСУ добились территориальных успехов за выходные

Euronews

По данным американских военных экспертов, украинские силы за последние дни добились "визуально подтвержденных успехов" в Донецкой и Запорожской областях, а российские источники "подтвердили, но попытались преуменьшить" эти успехи

Украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и добились территориальных успехов за выходные.

Американский аналитический центр сообщил, что украинские силы добились "визуально подтвержденных успехов" в Донецкой и Запорожской областях, а российские источники "подтвердили, но попытались преуменьшить" эти успехи.

Украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута. Российские милблогеры утверждают, что украинские силы атаковали возле Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), и что подразделения российского спецназа пытаются вытеснить украинские силы с позиций возле Клещиевки.

Украинские войска добились визуально подтвержденных успехов на западе Донецкой области, что подтвердили российские источники, но постарались преуменьшить. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись на 300-1500 метров на юге Украины.

Маляр и другие украинские и российские источники сообщили, что за выходные украинские силы добились успехов к югу от Великой Новоселки, освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.

Российские источники утверждают, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Запорожской области.

Российский милблогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как украинские войска освобождают Лобковое (24 км к юго-западу от Орехова) и Пятихатку (23 км к юго-западу от Орехова).

Некоторые российские источники пытаются преуменьшить успехи украинских войск. Они сообщают, что бои продолжаются в "серой зоне" или в спорных районах, или что украинские силы действуют в районах, которые российские силы не полностью заняли до украинских атак на юге страны.