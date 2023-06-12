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ВСУ возвращают "дом за домом" в Донецкой области

Украинский военный в бронетранспортёре в Запорожье, 11 июня 2023
Украинский военный в бронетранспортёре в Запорожье, 11 июня 2023   -  Авторское право  Anatolii Stepanov / AFP
 Андрей Позняков

Украинские и российские военные сообщают об ожесточённых боях в районе Великой Новосёлки на западе Донецкой области.

Самым горячим участком на линии фронта, судя по официальным сводкам сторон, стал район в 70 км. к западу от Донецка. Там идут бои за населённые пункты, долгое время находившиея под российским контролем.

Москва утверждает, что отразила несколько атак противника, убив более ста бойцов ВСУ. Киев сообщает об освобождении села Сторожевое, которое было оккупировано с марта прошлого года, и о пленении десятков россиян.

_«Вначале противник сопротивлялся и пытался оттеснить нас своей артиллерией, но нам удалось взять инициативу в свои руки, и потихоньку, дом за домом, мы начали освобождать деревню_», – рассказывает украинский военнослужащий.

Украинские военные рапортовали о восстановлении контроля и над другими населёнными пунктами в районе Великой Новосёлки, в частности, над Благодатным и Нескучным. Российское министерство обороны в своих сводках не подтверждает отступление на этом и других участках фронта.

Ранее Москва заявляла, что противостоит полномасштабному контрнаступлению ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «контрнаступательных действиях» и призвал не доверять сообщениям российских источников об этом.

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