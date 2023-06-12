Прорыв Каховской ГЭС: риск эпидемий

Euronews

Растут опасения по поводу эпидемий и тяжёлых экологических последствий

В Херсонской области Украины продолжают бороться с последствиями наводнения из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС. Спасатели и добровольцы не прекращают работы по эвакуации людей, остающихся в отдалённых районах, несмотря на риск российских обстрелов.

В Киеве обвиняют Москву в обстрелах лодок, которые везут эвакуированных на территорию, подконтрольную Украине. По данным украинской стороны, три человека погибли и 10 были ранены.

В Херсонской области уже начали работу специалисты Международного уголовного суда, которые расследуют обстоятельства произошедшего. Президент Владимир Зеленский вновь обвинил Россию в намеренном подрыве плотины. В России эти обвинения отрицают, заявляя, что дамба разрушена огнём украинской артиллерии.

Уровень воды в затопленных районах уже спадает, при этом растут опасения экологической катастрофы. Изменение уровня грунтовых вод грозит осушением колодцев и скважин, а размытые кладбища и скотомогильники угрожают эпидемиями.