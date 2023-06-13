Контрнаступление ВСУ может длиться "недели, а то и месяцы" – Макрон

Вашингтон "уверен", что в ходе активных действий на фронте Украине удастся вернуть захваченные земли. Европейские партнёры Киева считают, что контрнаступление готовит почву для грядущих переговоров с Москвой.

Обещания усилить военную и политическую поддержку и заявления о том, что пока "слишком рано" оценивать контрнаступление Украины – по обе стороны океана партнёры Киева надеются, что успехи ВСУ на поле боя заставят Москву начать переговоры.

По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, украинские наступательные операции "приближают, а не отдаляют мир".

В случае успешного контрнаступления Украина сможет добиться двух вещей: укрепить свои позиции за столом переговоров, в каком бы формате они не велись, а также вынудить Путина сосредоточиться на переговорах о прекращении войны, которую он развязал. Энтони Блинкен государственный секретарь США

Действия ВСУ по отвоёвыванию территорий могут занять "несколько недель, а то и месяцев" – так ситуацию прокомментировал Эммануэль Макрон на встрече лидеров т.н. "Веймарского треугольника"– Франции, Германии и Польши.

Французский лидер добавил, что союзники увеличили поставки оружия и боеприпасов, а канцлер ФРГ подчеркнул, что Украина будет получать танки, артиллерию и средства ПВО "столько, сколько потребуется".

Контрнаступление тщательно и методично готовилось украинскими военачальниками, которые уже больше года демонстрируют свою решимость, храбрость и отличные тактические и организационные навыки. Таким образом, операции будут разворачиваться в течение нескольких недель, если не месяцев. Эммануэль Макрон президент Франции

В День России Владимир Путин посетил госпиталь Минобороны и пообщался с ранеными солдатами. В военном ведомстве РФ признали, что на Запорожском направлении обстановка "остаётся напряжённой".