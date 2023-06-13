Налёт на Кривой Рог: число жертв растёт

Российские ракеты вновь ударили по украинским городам. В Кривом Роге есть погибшие и пострадавшие, на месте попаданий работают пожарные, продолжается поисково-спасательная операция.

В ночь на вторник Украина подверглась очередному массированному обстрелу. Целями российских ракет стали Киев, Харьков и Днепропетровщина.

В Кривом Роге, где была частично разрушена пятиэтажка, число подтверждённых жертв уже достигло шести. Ранее сообщалось о трёх убитых. По уточнённым данным, 25 человек получили множественные ранения.

Сообщается также о попаданиях в автомобильное предприятие и другие гражданские объекты. На месте "прилётов" вспыхнули пожары.

Как заявили в Генпрокуратуре, продолжается ликвидация возгорания в жилом доме и разбор завалов.

Очередную атаку на свой родной город осудил президент Владимир Зеленский.

Всего, как утверждают представители Воздушных сил Украины, по территории страны было выпущено 14 крылатых ракет, 11 из которых были сбиты, и до четырёх "Шахедов", один из дронов уничтожили средствами украинской ПВО.